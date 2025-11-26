Estados Unidos: dos oficiales de la Guardia Nacional fueron asesinados en un tiroteo cerca de la Casa Blanca

"Yo, como Presidente de los Estados Unidos, y todos los que están asociados a la Oficina de la Presidencia, están con ustedes", expresó.

"Que Dios bendiga a nuestra Gran Guardia Nacional, y a todo nuestro personal militar y de Fuerzas de Seguridad. Estas son realmente grandes personas", agregó Donald Trump a través de su perfil en Truth Social.

donald trump tiroteo washington DC

Stacy Walters, una testigo del episodio, le confirmó a AP que escuchó dos disparos de arma de fuego cuando estaba en un auto por la zona de la calle 17 y la calle H, en el noroeste de la capital de los Estados Unidos, a dos cuadras de la Casa Blanca.

Según información de AP, más de 300 miembros de la Guardia Nacional de West Virginia habían sido enviados a Washington DC en agosto de este año por orden de Donald Trump. Alrededor de 180 fueron destinados a la capital de los Estados Unidos.