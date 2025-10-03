Hamas aceptó el acuerdo de paz de Donald Trump en Gaza pero pidió "negociar los detalles del plan"

hamas familia bibas

Con todo esto, las autoridades de Hamas anunciaron este viernes que aceptarán la propuesta, pero pidieron "negociar los detalles del acuerdo de paz", informó el sitio C5N.

Los cabecillas de Hamas expresaron que la organización terrorista "aprecia los esfuerzos árabes, islámicos e internacionales, así como los del presidente estadounidense Donald Trump, que exigen el fin de la guerra en la Franja de Gaza, el intercambio de prisioneros y la entrada inmediata de ayuda, el rechazo a la ocupación en la Franja de Gaza, el rechazo al desplazamiento del pueblo palestino como resultado".

Después de casi dos años de ataques, en los cuales la población civil sufrió la destrucción de sus hogares, el desplazamiento y la hambruna además de decenas de muertes diarias con bombardeos a hospitales, escuelas y viviendas, la conducción de Hamas aceptó el trato "de manera que se logre el final de la guerra y la retirada total de la Franja", para lo cual devolverán a todos los rehenes -vivos o muertos- que todavía mantienen en su poder.

Como parte de su plan de paz Donald Trump había propuesto una "fuerza temporal internacional de estabilización", cuyo liderazgo estaría a cargo de él mismo y otros actores internacionales, como el exprimer ministro británico Tony Blair.

Pero desde Hamas hablaron de "entregar la administración de la Franja de Gaza" a un grupo de tecnócratas palestinos, cuya denominación sería "basado en el consenso nacional palestino" y con "apoyo árabe e islámico".

La organización terrorista -o al menos su brazo político- se comprometió a ser parte de las negociaciones para la conformación de esa autoridad palestina, y dejó en claro su intención de apelar al derecho internacional para fortalecer su postura.