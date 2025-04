Donald Trump asegura que está "cerca de un acuerdo" con China por los aranceles

“Sí, estamos en conversaciones con China”, declaró Trump ayer jueves durante una conferencia de prensa a periodistas en la Casa Blanca. "Debo decir que nos han contactado varias veces", añadió el mandatario.

En ese sentido, Trump se mostró optimista sobre la posibilidad de alcanzar una resolución al conflicto, indicando que las conversaciones se encuentran en una etapa avanzada. “Creo que vamos a alcanzar un acuerdo con China muy bueno”, afirmó.

trump

Además, el mandatario adelantó que en "tres o cuatro semanas" podría terminar de resolver todas las negociaciones con otros países tras la suba masiva de aranceles. "Estamos hablando con todo el mundo", manifestó.

Las declaraciones de Trump llegan luego de que China decidiera el miércoles restringir el envío de seis metales pesados, los cuales, de acuerdo con Estados Unidos, constituyen "componentes esenciales para fabricantes de automóviles, fabricantes aeroespaciales, empresas de semiconductores y contratistas militares de todo el mundo".

Por otro lado, el mandatario fue consultado sobre si había mantenido conversaciones directas con su homólogo chino, Xi Jinping, a lo que respondió: "Nunca he dicho si ha ocurrido o no", dijo, dando entender que no era algo que hablaría públicamente. "No es apropiado", sentenció.

De todas formas, Trump se mostró abierto a negociar para llegar a un acuerdo con el gigante asiático. "Creo que lo vamos a lograr, y si no, lo conseguiremos de todos modos porque estableceremos un objetivo y ya está", concluyó.