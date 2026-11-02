Donald Trump asegura que las elecciones de este martes son "las más importantes" en la historia de EEUU

Qué se vota y cuál es el impacto político

En la jornada electoral de este martes se renovarán las 435 bancas de la Cámara de Representantes y 35 lugares en el Senado. Adicionalmente, los votantes definirán 36 gobernaciones estatales y múltiples cargos locales.

El resultado de las urnas puede alterar el curso del mandato presidencial: