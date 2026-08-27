Donald Trump excluyó a la Argentina de la importación sin aranceles de 300 mil toneladas de carne
A pesar de su vínculo con Javier Milei, Donald Trump marginó a la Argentina de un millonario negocio y podría beneficiar al Brasil del "comunista" Lula da Silva
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, oficializó este jueves lo que había anticipado días atrás a través de sus redes sociales, y abrió un cupo de 300 mil toneladas de carne vacuna que podrán ser importadas libres de aranceles por fuera de los cupos habituales y de los canales habituales de importación. El anuncio había generado fuertes expectativas por la posibilidad de generar una nueva fuente de negocios para la Argentina. Sin embargo todo se diluyó este jueves.
Es que la medida oficializada hoy excluye de sus ventajas explícitamebte a la Argentina. El muy estrecho vínculo que mantiene Javier Milei, rayano con la obediencia irrestricta, con su par de los Estados Unidos, no alcanzó para beneficiar a la Argentina en este multimillonario negocio. Muy por el contrario, uno de los principales beneficiarios de la medida podría ser la Brasil del "comunista" Luiz Inácio Lula da Silva.
Además de la Argentina también fueron excluidas del negocio Uruguay, Australia y Nueva Zelanda, países que como Argentina ya operan bajo volúmenes asignados previamente.
La decisión, comunicada por la Casa Blanca, busca volcar más carne para la elaboración de carne picada y frenar los valores al consumidor, en un marco atravesado por el marcado desplome del stock ganadero estadounidense y crecientes problemas de abastecimiento.
Sin embargo el alcance de la medida estará acotado en el tiempo y en volumen. Con inicio fijado para el 1° de septiembre de 2026 y una duración de 90 días, la resolución autoriza cupos mensuales de 100 mil toneladas hasta completar el límite global de 300 mil toneladas.
La carne comprendida en el programa deberá destinarse exclusivamente a recortes magros que luego serán mezclados con carne estadounidense para la elaboración de carne molida.
Asimismo, la Casa Blanca detalló que el objetivo del plan es colocar esos cortes en el mercado con un descuento aproximado del 25% sobre los precios habituales de importación.
Un detalle de especial magnitud es que el documento deja explícitamente establecido que la decisión no modifica los compromisos asumidos con los países que cuentan con tratados de libre comercio con Estados Unidos, ni alcanza a aquellos países que ya poseen cuotas específicas para exportar carne vacuna.
La Argentina quedó así al margen del beneficio por disponer de un cupo arancelario propio de 20 mil toneladas, estatus que comparte con Uruguay, Australia y Nueva Zelanda. La Argentina históricamente tuvo 20 mil toneladas y Trump la subió a 100 mil toneladas este año.
De este modo, la ventaja de la medida impactará sobre aquellos proveedores que comercializan hacienda hacia Estados Unidos fuera de un marco de cuotas fijas, con Brasil a la cabeza. Desde la administración Trump argumentaron que la apertura busca mitigar el complejo escenario productivo de la ganadería norteamericana.
Desde el gobierno estadounidense indicaron que “el presidente Trump está tomando medidas decisivas para responder a las perturbaciones del mercado y a los desastres naturales, con el objetivo de garantizar un suministro adecuado y precios asequibles de los productos cárnicos para las familias estadounidenses”.
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