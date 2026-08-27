Donald Trump excluyó a la Argentina de la importación sin aranceles de 300 mil toneladas de carne

La carne comprendida en el programa deberá destinarse exclusivamente a recortes magros que luego serán mezclados con carne estadounidense para la elaboración de carne molida.

Asimismo, la Casa Blanca detalló que el objetivo del plan es colocar esos cortes en el mercado con un descuento aproximado del 25% sobre los precios habituales de importación.

Un detalle de especial magnitud es que el documento deja explícitamente establecido que la decisión no modifica los compromisos asumidos con los países que cuentan con tratados de libre comercio con Estados Unidos, ni alcanza a aquellos países que ya poseen cuotas específicas para exportar carne vacuna.

La Argentina quedó así al margen del beneficio por disponer de un cupo arancelario propio de 20 mil toneladas, estatus que comparte con Uruguay, Australia y Nueva Zelanda. La Argentina históricamente tuvo 20 mil toneladas y Trump la subió a 100 mil toneladas este año.

De este modo, la ventaja de la medida impactará sobre aquellos proveedores que comercializan hacienda hacia Estados Unidos fuera de un marco de cuotas fijas, con Brasil a la cabeza. Desde la administración Trump argumentaron que la apertura busca mitigar el complejo escenario productivo de la ganadería norteamericana.

Desde el gobierno estadounidense indicaron que “el presidente Trump está tomando medidas decisivas para responder a las perturbaciones del mercado y a los desastres naturales, con el objetivo de garantizar un suministro adecuado y precios asequibles de los productos cárnicos para las familias estadounidenses”.