Donald Trump, contra la prensa: ahora hostiga judicialmente a periodistas de The New York Times
El diario había publicado un informe sobre presuntas fallas de seguridad del nuevo avión presidencial, que fuera donado a Estados Unidos el año pasado.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos citó a varios reporteros del diario The New York Times, que había publicado un informe sobre presuntas fallas de seguridad que presenta el avión presidencial Air Force One, donado al ejecutivo estadounidense por el gobierno de Qatar.
El mencionado diario había publicado esta semana un artículo titulado “Las medidas de seguridad llevaron a Trump a utilizar el antiguo Air Force One para salir de Turquía”, señalando que “el Servicio Secreto solicitó al presidente que no utilizara el avión donado por Qatar al salir de Ankara”.
Según los firmantes del informe, que citan fuentes anónimas, persisten “las dudas sobre si el nuevo avión, cuya preparación el presidente había exigido con urgencia, fue equipado con las medidas de seguridad suficientes durante el último año”.
Poco después, el medio publicó un nuevo artículo totulado “El avión donado por Catar carece de la medidas defensivas del Air Force One anterior”, advirtiendo que “los expertos dijeron que la falta de estas capacidades supone un riesgo potencial cuando el presidente Trump viaja al extranjero”.
Ante semejante denuncia, el gobierno de Donald Trump pretende que los periodistas que la firmaron, Julian E. Barnes, Eric Lipton, Tyler Pager y Eric Schmitt, se presenten el próximo miércoles ante un juzgado federal en Manhattan.
En un nuevo capítulo de la embestida trumpista contra la prensa independiente, las citaciones precisan que los periodistas únicamente deberán declarar "en relación con una presunta violación de la ley penal federal".
No obstantes, los directivos del periódico neoyorquino expresaron su indignación porque algunas citaciones fueron entregadas por agentes federales que se presentaron en los domicilios particulares de los periodistas.
A través de un comunicado, los representantes legales del The New York Times señalaron que "la presencia de agentes federales de las fuerzas del orden en la puerta de los periodistas debería conmocionar la conciencia de cualquier estadounidense que crea en la Constitución y en la libertad de prensa que protege".
Para el abogado David McCraw, “este acto descarado no debe considerarse más que un intento de impedir que el público sepa lo que ocurre en su país, intimidando a los periodistas para que no puedan ejercer su profesión".
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