Donald Trump, contra la prensa: ahora hostiga judicialmente a periodistas de The New York Times

En un nuevo capítulo de la embestida trumpista contra la prensa independiente, las citaciones precisan que los periodistas únicamente deberán declarar "en relación con una presunta violación de la ley penal federal".

No obstantes, los directivos del periódico neoyorquino expresaron su indignación porque algunas citaciones fueron entregadas por agentes federales que se presentaron en los domicilios particulares de los periodistas.

A través de un comunicado, los representantes legales del The New York Times señalaron que "la presencia de agentes federales de las fuerzas del orden en la puerta de los periodistas debería conmocionar la conciencia de cualquier estadounidense que crea en la Constitución y en la libertad de prensa que protege".

Para el abogado David McCraw, “este acto descarado no debe considerarse más que un intento de impedir que el público sepa lo que ocurre en su país, intimidando a los periodistas para que no puedan ejercer su profesión".