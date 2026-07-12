Murió un senador republicano y aliado de Donald Trump tras "una enfermedad breve y repentina"

El fallecimiento del legislador se produce en un momento político sumamente sensible: hace solo unas semanas, el propio Trump había respaldado públicamente la campaña de reelección de Graham de cara a las elecciones de medio mandato de noviembre próximo, unos comicios clave donde se renovará la totalidad de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado, definiendo el futuro equilibrio de poder en Washington.

Repercusión internacional

La influencia de Graham se extendía mucho más allá de las fronteras de su país debido a su activa agenda en política exterior. De hecho, apenas dos días antes de su fallecimiento, el senador se encontraba en Kiev manteniendo una reunión de alto nivel con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski.

Tras conocerse la noticia de su deceso, diversas figuras internacionales expresaron sus condolencias. Entre ellos, destacaron altos cargos del gobierno de Israel, como el presidente Isaac Herzog y el ministro de Defensa Israel Katz, quienes remarcaron el rol de Graham como un aliado histórico en el plano internacional.