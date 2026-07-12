Murió un senador republicano y aliado de Donald Trump tras "una enfermedad breve y repentina"
El presidente estadounidense lo despidió en sus redes calificándolo como un "auténtico Patriota", mientras que líderes internacionales manifestaron su pesar.
El escenario político de los Estados Unidos se vio sacudido por una noticia de fuerte impacto institucional. Durante la noche del sábado, falleció a los 71 años el influyente senador republicano Lindsey Graham, luego de atravesar una "enfermedad breve y repentina", según se confirmó a través de un comunicado oficial publicado en su cuenta de la plataforma X.
Graham ostentaba una de las trayectorias más longevas y de mayor peso en el Capitolio. Su carrera legislativa comenzó en 1994 al ser elegido miembro de la Cámara de Representantes y se consolidó en 2002 cuando alcanzó un escaño en el Senado.
Desde entonces, logró revalidar su banca de manera consecutiva en 2008, 2014 y 2020, llegando a ocupar puestos de altísima relevancia como la presidencia del poderoso Comité de Presupuesto de la Cámara Alta.
El sentido adiós de Donald Trump
La pérdida de Graham caló hondo en la Casa Blanca. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, lamentó públicamente el deceso de quien fuera uno de sus socios políticos más cercanos y leales, dedicándole un mensaje cargado de afecto a través de su red social, Truth Social.
"¡El senador Lindsey Graham, una de las mejores personas y senadores que he conocido, ha fallecido! Siempre estaba trabajando y era un verdadero Patriota estadounidense. ¡¡¡Se echará mucho de menos a Lindsey!!!", expresó el mandatario norteamericano.
El fallecimiento del legislador se produce en un momento político sumamente sensible: hace solo unas semanas, el propio Trump había respaldado públicamente la campaña de reelección de Graham de cara a las elecciones de medio mandato de noviembre próximo, unos comicios clave donde se renovará la totalidad de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado, definiendo el futuro equilibrio de poder en Washington.
Repercusión internacional
La influencia de Graham se extendía mucho más allá de las fronteras de su país debido a su activa agenda en política exterior. De hecho, apenas dos días antes de su fallecimiento, el senador se encontraba en Kiev manteniendo una reunión de alto nivel con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski.
Tras conocerse la noticia de su deceso, diversas figuras internacionales expresaron sus condolencias. Entre ellos, destacaron altos cargos del gobierno de Israel, como el presidente Isaac Herzog y el ministro de Defensa Israel Katz, quienes remarcaron el rol de Graham como un aliado histórico en el plano internacional.
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