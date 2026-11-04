Luis Caputo dijo que el resultado electoral en EEUU "no cambia" la relación de ese país con la Argentina

Tipo de cambio y dólar “atrasado”

Ministro Luis Caputo.

El ministro de Economía reiteró también que el tipo de cambio no está atrasado y enfatizó que “como variable que influye en la competitividad, es la que menos influye”, insistiendo en que el problema es el costo financiero.

En ese sentido, puso como ejemplo que “una pyme se financia al 80% cuando la tasa es de 25%... Hay que lograr que se financie a 35/40, que sería equivalente a que le subamos el tipo de cambio a $2.100”.

Dijo que el tipo de cambio real es endógeno, producto de la política económica en general, incluyendo la situación fiscal y monetaria, y afirmó que el hecho de que las exportaciones estén en niveles récord confirma la posición oficial de que el tipo de cambio no está apreciado. “Cada vez habrá más incentivos para que cada vez haya más dólares”, añadió.

“Si la gente piensa que el año próximo habrá volatilidad, ya estaría pasando. Cuánta gente pensó que, porque ayer habían ganado los demócratas, hoy iba a ser un miércoles negro en los mercados… Pero se levantaron a la mañana y el S&P 500 subió 1,5% porque el mercado ya se había adelantado”, finalizó Caputo.