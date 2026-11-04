Luis Caputo dijo que el resultado electoral en EEUU "no cambia" la relación de ese país con la Argentina
El ministro de Economía señaló que la derrota del trumpismo “era un resultado esperado” y que “no va a cambiar esencialmente la relación” bilateral.
Luis Caputo afirmó este miércoles que el resultado electoral en los Estados Unidos “no cambia nada” con respecto a la relación con la Argentina, y sostuvo que el Gobierno está preparado para “no” necesitar el apoyo financiero de Donald Trump durante el año próximo.
“Para la Argentina no cambia nada. Era un resultado esperado. Yo ya lo hablé con el Tesoro (de los Estados Unidos) en el G20. No va a cambiar esencialmente la relación”, señaló el ministro de Economía.
Durante una charla que organizó FIEL, dijo que hoy “los fundamentos de la Argentina son sólidos” y que no hay motivos para esperar que el año que viene haya una apuesta contra el peso, aun tratándose de un año electoral en el que el oficialismo no cuenta con perspectivas óptimas.
No obstante, Caputo aclaró que el Gobierno está preparado para enfrentar un eventual escenario de presión cambiaria y mandó una advertencia dirigida a la oposición: “Si vienen, les vamos a tener que pegar otro cascotazo”.
“La gente que intentó apostar contra el peso debiera haber entendido que por algo esta vez no lo lograron. Es evidente que hay un programa detrás que es cada vez más sólido. Se compraron US$16.000 millones y no se imprimieron pesos, y tenemos el swap con Estados Unidos”, destacó el titular del Palacio de Hacienda.
Tipo de cambio y dólar “atrasado”
El ministro de Economía reiteró también que el tipo de cambio no está atrasado y enfatizó que “como variable que influye en la competitividad, es la que menos influye”, insistiendo en que el problema es el costo financiero.
En ese sentido, puso como ejemplo que “una pyme se financia al 80% cuando la tasa es de 25%... Hay que lograr que se financie a 35/40, que sería equivalente a que le subamos el tipo de cambio a $2.100”.
Dijo que el tipo de cambio real es endógeno, producto de la política económica en general, incluyendo la situación fiscal y monetaria, y afirmó que el hecho de que las exportaciones estén en niveles récord confirma la posición oficial de que el tipo de cambio no está apreciado. “Cada vez habrá más incentivos para que cada vez haya más dólares”, añadió.
“Si la gente piensa que el año próximo habrá volatilidad, ya estaría pasando. Cuánta gente pensó que, porque ayer habían ganado los demócratas, hoy iba a ser un miércoles negro en los mercados… Pero se levantaron a la mañana y el S&P 500 subió 1,5% porque el mercado ya se había adelantado”, finalizó Caputo.
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