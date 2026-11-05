Con la caída de Peña en Paraguay, Javier Milei pierde otro aliado y la ultraderecha cede influencia global

Un revés duro de digerir para la entente que, no obstante, se mantenía en pie gracias al liderazgo de Trump y a viejos y nuevos aliados, como Benjamin Netanyahu en Israel, en el primero de los casos, y a Santiago Peña en Paraguay, en el segundo.

Las elecciones legislativas israelíes, sin embargo, tampoco resultaron como Trump y Milei esperaban: después de haber gobernado añares a discreción, hoy Netanyahu no tiene los apoyos necesarios para formar gobierno, ya que su bloque está lejos de la mayoría absoluta requerida en la Knéset (parlamento).

Para colmo de males, el liderazgo de Trump fue puesto en tela de juicio en su propio país, cuando hace apenas dos días los estadounidenses propinaron un castigo electoral histórico a su partido, el Republicano, haciéndole perder control del Congreso ante el Partido Demócrata.

Donald Trump sufrió una dura derrota electoral.

Y otra mala noticia llegó a las pocas horas, sobre todo para el Presidente argentino —proclamado referente indiscutido sudamericano de la ultraderecha—: su aliado en el Mercosur, el paraguayo Peña, se vio obligado a renunciar tras la grave crisis política y financiera desatada tras la intervención y cierre de Ueno Bank.

O renunciaba o lo echaban, ya que en una sesión en la Cámara de Diputados del Paraguay que aprobó por unanimidad avanzar con un juicio político en su contra, contando incluso con el respaldo de sectores de su propio partido (el Colorado) y tras jornadas de protestas en Asunción.

Un final que, junto a la derrota del bolsonarismo y de Trump, pone en jaque la influencia global de la ultraderecha y, en particular, el liderazgo regional de Milei, que de ahora en más deberá instrumentar medidas más pragmáticas para no quedar diplomática y económicamente aislado del mundo occidental al que tanto se aferra, mientras su programa de ajuste perpetuo sigue colgado del hilo de la ayuda financiera que provenga de Washington o el FMI.