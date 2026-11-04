Estados Unidos 2028: quiénes suenan para suceder a Donald Trump

La gran incógnita es quién conseguirá quedarse con el liderazgo del Partido Republicano cuando Trump deje la Casa Blanca. El vicepresidente tiene la ventaja de ocupar un lugar central en el Gobierno, pero los resultados electorales recientes también pueden abrir espacio para dirigentes que busquen tomar distancia de algunas de sus decisiones.

JD Vance

Quiénes podrían ser los candidatos del Partido Demócrata en 2028

Del lado opositor, uno de los nombres más mencionados es Gavin Newsom, gobernador de California. Se convirtió en uno de los principales críticos de Trump y viene construyendo un perfil nacional que podría proyectarlo hacia una candidatura presidencial.

También aparece Kamala Harris, exvicepresidenta y candidata demócrata en las elecciones de 2024, cuando perdió frente a Trump. Su experiencia en la Casa Blanca y su reconocimiento dentro del partido la mantienen entre las posibles aspirantes, aunque todavía no confirmó sus intenciones.

Otro dirigente que genera expectativas es Pete Buttigieg, exsecretario de Transporte y candidato presidencial en las primarias de 2020. Su experiencia en el Gobierno de Joe Biden y su llegada a distintos sectores del electorado lo mantienen dentro de las especulaciones.

Entre los gobernadores también sobresalen Gretchen Whitmer, de Michigan; Josh Shapiro, de Pensilvania; JB Pritzker, de Illinois; Wes Moore, de Maryland, y Andy Beshear, de Kentucky. Todos tienen perfiles diferentes, pero comparten una creciente exposición nacional y experiencia al frente de administraciones estatales.

En el Congreso, otros nombres que aparecen son Alexandria Ocasio-Cortez, representante por Nueva York; Mark Kelly, senador por Arizona; Cory Booker, senador por Nueva Jersey, y Jon Ossoff, senador por Georgia. A ellos se suma Abdul El-Sayed, el demócrata de Michigan que acaba de convertirse en el primer senador musulmán de la historia estadounidense.

Por ahora, el Partido Demócrata tiene un abanico amplio de posibles postulantes y todavía debe resolver quién puede representar mejor a un espacio que busca recuperar la Casa Blanca después de la derrota de 2024.

Kamala Harris

¿Puede Donald Trump presentarse a las elecciones de 2028?

Aunque la discusión sobre su sucesión ya está instalada, Donald Trump dejó entrever en distintas oportunidades que le gustaría continuar en la Casa Blanca más allá de enero de 2029. Incluso utilizó gorras y referencias a una eventual campaña presidencial de 2028. Sin embargo, existe un obstáculo constitucional determinante.

La Enmienda 22 de la Constitución de Estados Unidos establece que ninguna persona puede ser elegida presidente más de dos veces. Trump ganó las elecciones de 2016 y 2024, por lo que no puede volver a presentarse para conseguir un tercer mandato.

Para modificar esa restricción necesitaría impulsar una reforma constitucional. El procedimiento exige que dos tercios de ambas cámaras del Congreso aprueben la propuesta y que luego sea ratificada por tres cuartas partes de los estados, es decir, al menos 38 de los 50. Se trata de un camino político y legislativo extraordinariamente difícil.

Otra posibilidad que se mencionó fue que Trump integrara una fórmula presidencial como candidato a vicepresidente y luego asumiera la Presidencia ante una eventual renuncia del mandatario electo. Sin embargo, la Enmienda 12 establece que ninguna persona constitucionalmente inelegible para la Presidencia puede ocupar la Vicepresidencia. Por eso, esa estrategia también enfrentaría fuertes objeciones legales y previsibles impugnaciones judiciales.

En consecuencia, aunque Trump pueda seguir alimentando las especulaciones sobre una nueva candidatura, un tercer mandato es extraordinariamente improbable. La Constitución establece una prohibición expresa y cualquier intento de sortearla tendría que superar obstáculos institucionales y judiciales de enorme magnitud.