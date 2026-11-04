Estados Unidos 2028: quiénes suenan para suceder a Donald Trump
JD Vance y Marco Rubio aparecen entre los posibles herederos, mientras que Gavin Newsom, Kamala Harris y Pete Buttigieg se perfilan en la oposición.
Aunque todavía faltan dos años para las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos, la carrera por suceder a Donald Trump ya empezó a generar movimientos en los dos grandes partidos políticos. En el Partido Republicano aparecen figuras del actual Gobierno y dirigentes que buscan construir una alternativa dentro del movimiento conservador. Del lado demócrata, varios gobernadores, senadores y exfuncionarios comenzaron a posicionarse después de las elecciones legislativas del 3 de noviembre.
Los resultados de esos comicios, que dejaron una importante victoria para los demócratas, también modificaron el escenario político y abrieron interrogantes sobre el futuro del movimiento MAGA. Por ahora no hay candidaturas presidenciales oficialmente confirmadas, pero sí una lista de dirigentes que aparecen en las conversaciones de cara a 2028.
Quiénes son los posibles sucesores de Donald Trump en el Partido Republicano
El nombre que aparece con mayor frecuencia es el de JD Vance, actual vicepresidente de Estados Unidos. Con 42 años, es uno de los principales referentes del movimiento MAGA y mantiene una relación política muy estrecha con Trump. Su eventual candidatura representaría una continuidad del proyecto presidencial actual, aunque la derrota republicana en las legislativas podría complicar ese camino.
Otro dirigente que aparece en la discusión es Marco Rubio, secretario de Estado y una de las figuras de mayor confianza del mandatario. Exsenador por Florida y candidato presidencial en 2016, tiene un perfil más tradicional dentro del conservadurismo republicano. Sin embargo, manifestó que respaldaría a Vance si el vicepresidente decide competir.
También aparecen Ron DeSantis, gobernador de Florida que ya enfrentó a Trump en las primarias de 2024; Ted Cruz, senador por Texas, y Chris Christie, exgobernador de Nueva Jersey y antiguo rival del actual mandatario. Donald Trump Jr., hijo mayor del Presidente, es otro de los nombres mencionados dentro del universo MAGA.
La gran incógnita es quién conseguirá quedarse con el liderazgo del Partido Republicano cuando Trump deje la Casa Blanca. El vicepresidente tiene la ventaja de ocupar un lugar central en el Gobierno, pero los resultados electorales recientes también pueden abrir espacio para dirigentes que busquen tomar distancia de algunas de sus decisiones.
Quiénes podrían ser los candidatos del Partido Demócrata en 2028
Del lado opositor, uno de los nombres más mencionados es Gavin Newsom, gobernador de California. Se convirtió en uno de los principales críticos de Trump y viene construyendo un perfil nacional que podría proyectarlo hacia una candidatura presidencial.
También aparece Kamala Harris, exvicepresidenta y candidata demócrata en las elecciones de 2024, cuando perdió frente a Trump. Su experiencia en la Casa Blanca y su reconocimiento dentro del partido la mantienen entre las posibles aspirantes, aunque todavía no confirmó sus intenciones.
Otro dirigente que genera expectativas es Pete Buttigieg, exsecretario de Transporte y candidato presidencial en las primarias de 2020. Su experiencia en el Gobierno de Joe Biden y su llegada a distintos sectores del electorado lo mantienen dentro de las especulaciones.
Entre los gobernadores también sobresalen Gretchen Whitmer, de Michigan; Josh Shapiro, de Pensilvania; JB Pritzker, de Illinois; Wes Moore, de Maryland, y Andy Beshear, de Kentucky. Todos tienen perfiles diferentes, pero comparten una creciente exposición nacional y experiencia al frente de administraciones estatales.
En el Congreso, otros nombres que aparecen son Alexandria Ocasio-Cortez, representante por Nueva York; Mark Kelly, senador por Arizona; Cory Booker, senador por Nueva Jersey, y Jon Ossoff, senador por Georgia. A ellos se suma Abdul El-Sayed, el demócrata de Michigan que acaba de convertirse en el primer senador musulmán de la historia estadounidense.
Por ahora, el Partido Demócrata tiene un abanico amplio de posibles postulantes y todavía debe resolver quién puede representar mejor a un espacio que busca recuperar la Casa Blanca después de la derrota de 2024.
¿Puede Donald Trump presentarse a las elecciones de 2028?
Aunque la discusión sobre su sucesión ya está instalada, Donald Trump dejó entrever en distintas oportunidades que le gustaría continuar en la Casa Blanca más allá de enero de 2029. Incluso utilizó gorras y referencias a una eventual campaña presidencial de 2028. Sin embargo, existe un obstáculo constitucional determinante.
La Enmienda 22 de la Constitución de Estados Unidos establece que ninguna persona puede ser elegida presidente más de dos veces. Trump ganó las elecciones de 2016 y 2024, por lo que no puede volver a presentarse para conseguir un tercer mandato.
Para modificar esa restricción necesitaría impulsar una reforma constitucional. El procedimiento exige que dos tercios de ambas cámaras del Congreso aprueben la propuesta y que luego sea ratificada por tres cuartas partes de los estados, es decir, al menos 38 de los 50. Se trata de un camino político y legislativo extraordinariamente difícil.
Otra posibilidad que se mencionó fue que Trump integrara una fórmula presidencial como candidato a vicepresidente y luego asumiera la Presidencia ante una eventual renuncia del mandatario electo. Sin embargo, la Enmienda 12 establece que ninguna persona constitucionalmente inelegible para la Presidencia puede ocupar la Vicepresidencia. Por eso, esa estrategia también enfrentaría fuertes objeciones legales y previsibles impugnaciones judiciales.
En consecuencia, aunque Trump pueda seguir alimentando las especulaciones sobre una nueva candidatura, un tercer mandato es extraordinariamente improbable. La Constitución establece una prohibición expresa y cualquier intento de sortearla tendría que superar obstáculos institucionales y judiciales de enorme magnitud.
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