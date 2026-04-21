Renunció una funcionaria de Donald Trump tras ser acusada de usar vuelos oficiales para viajes personales

A diferencia de como ocurrió con Kristi Noem, quien dejó la Secretaría de Seguridad Nacional y fue reubicada en otra área del Gobierno de Donald Trump, Lori Chavez-DeRemer no encontró propósito en el sector público y se retiró entre sospechas de abuso de poder, corrupción y consumo de alcohol en horario laboral.

"La secretaria de Trabajo, Lori Chavez-DeRemer, dejará el gobierno para asumir un puesto en el sector privado", informó el director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, en la red social X.

Cheung afirmó que Chavez-DeRemer hizo "un trabajo fenomenal en su función al proteger a los trabajadores estadounidenses, implementar prácticas laborales justas y ayudar a los estadounidenses a adquirir habilidades adicionales para mejorar sus vidas".

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Entre la renuncia de Noem y la de Chavez-DeRemer se registró además la dimisión de la secretaria de Justicia Pam Bondi, que pegó el portazo a principios de abril tras una serie de apariciones poco efectivas en el Congreso para defender la presencia y acción de los Estados Unidos en Irán, entre otros temas.