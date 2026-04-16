Guerra en Medio Oriente: comenzó la tregua de diez días entre Israel y el Líbano
A la medianoche de Medio Oriente se inició la tregua lograda por Donald Trump luego de que mantuviera conversaciones en ese sentido con los líderes de ambos países.
El alto el fuego entre Israel y el Líbano anunciado este jueves por Donald Trump tras conversaciones telefónicas con el presidente libanés Joseph Aoun y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu comenzó a regir desde la medianoche (hora de Medio Oriente, 18 de la Argentina) y regirá durante diez días.
“Acabo de tener excelentes conversaciones con el muy respetado presidente Joseph Aoun, del Líbano, y el primer ministro Bibi Netanyahu, de Israel. Estos dos líderes han acordado que, para lograr la paz entre sus países, iniciarán formalmente un alto el fuego de 10 días a las 5 p. m., hora del este”, escribió Trump en su red Truth Social.
El mandatario añadió además que “he dado instrucciones al vicepresidente JD Vance y al secretario de Estado Rubio, junto con el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Razin’ Caine, para que trabajen con Israel y Líbano para lograr una paz duradera”.
Tras anunciar el acuerdo, el presidente de los Estados Unidos dijo que invitará a ambos mandatarios a la Casa Blanca para celebrar las “primeras conversaciones significativas” desde 1983.
Por su parte, el primer ministro israelí afirmó que el alto el fuego tenía como objetivo permitir la continuación de las conversaciones con el Líbano, al tiempo que confirmó que Trump lo había invitado junto al presidente del Líbano a reunirse en la ciudad de Washington.
“En las conversaciones, tenemos dos demandas: el desarme de Hezbollah y un acuerdo de paz sostenible, desde una posición de fuerza”, dijo Netanyahu a medios locales citados por agencias internacionales.
Al mismo tiempo, subrayó que las Fuerzas de Defensa de Israel no se retirarán de sus posiciones en el sur del Líbano durante el alto el fuego de 10 días. “Permaneceremos en una zona de seguridad de 10 kilómetros, lo que nos permitirá evitar la infiltración en las comunidades y el lanzamiento de misiles antitanque”, remarcó.
En ese sentido y en la previa al inicio de la tregua, las Fuerzas Armadas de Israel atacaron más de 380 objetivos presuntamente de Hezbollah en el sur libanés, entre lanzadores, cuarteles generales y combatientes del grupo respaldado por Irán, con el objetivo de apoyar a las fuerzas terrestres israelíes en el sur del Líbano.
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