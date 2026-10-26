Donald Trump humilló a la rapera Nicki Minaj en pleno discurso: "Tiene un cu... hermoso, imposible no mirarlo"

Nicki Minaj logró este año una notable exposición mediática en ámbitos conservadores, como cuando participó de un evento de Turning Point USA, la organización de Charlie Kirk, junto a la viuda del activista asesinado, Erika Kirk.

Nicki Minaj, demasiado sexy

Antes de ese punto de inflexión, la rapera de 43 años nacida en Trinidad y Tobago ya había expresado su apoyo a Donald Trump en redes sociales y redobló la apuesta esta semana dada la cercanía de las elecciones de medio término, con las que se renovarán los órganos legislativos nacionales.

Más recientemente, la rapera se convirtió en una suerte de cara amable, pop y divertida de la campaña oficialista en redes sociales, donde mostró el avión presidencial o celebró la carrera electoral de dos candidatos negros del Partido Republicano que podrían ser elegidos gobernadores.