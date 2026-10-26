Donald Trump humilló a la rapera Nicki Minaj en pleno discurso: "Tiene un cu... hermoso, imposible no mirarlo"
El desembarco de Nicky Minaj en la política conservadora estadounidense le valió la atención de Donald Trump, quien le dedicó elogios limitados a lo estético.
La rapera Nicki Minaj descubrió una nueva plataforma para revivir su carrera mediática, no en la música sino como figura pública del movimiento "Make America Great Again", MAGA, que encumbró a Donald Trump en la presidencia de los Estados Unidos. Esta semana el mandatario le devolvió la gentileza con un elogio sobre su "cu... hermoso", palabras textuales que dijo en un discurso en Michigan.
"Por cierto, vi un culo increíblemente hermoso: el de Nicki Minaj. Es imposible no mirarlo", comentó el domingo pasado el Presidente de los Estados Unidos durante un acto público en Port Huron, Michigan, a propósito de las elecciones legislativas que se acercan.
"¡Parate, es imposible no mirarlo!", agregó sonriente el mandatario de 80 años en una nueva demostración de la misoginia y chabacanería con la que conquistó a su electorado.
Mientras los adeptos a MAGA aplaudían y la cámara buscaba la cara de la rapera en el palco, Donald Trump reculó al notar que la intérprete de "Starships" no iba a hacer los honores, probablemente porque no se encontraba en la audiencia dado que estaba programada para cantar en el cierre de la velada.
"Vuelvo a mi historia. Espero que Nicki no se sienta ofendida, ha estado con nosotros un largo tiempo", reencausó el mandatario.
Nicki Minaj logró este año una notable exposición mediática en ámbitos conservadores, como cuando participó de un evento de Turning Point USA, la organización de Charlie Kirk, junto a la viuda del activista asesinado, Erika Kirk.
Antes de ese punto de inflexión, la rapera de 43 años nacida en Trinidad y Tobago ya había expresado su apoyo a Donald Trump en redes sociales y redobló la apuesta esta semana dada la cercanía de las elecciones de medio término, con las que se renovarán los órganos legislativos nacionales.
Más recientemente, la rapera se convirtió en una suerte de cara amable, pop y divertida de la campaña oficialista en redes sociales, donde mostró el avión presidencial o celebró la carrera electoral de dos candidatos negros del Partido Republicano que podrían ser elegidos gobernadores.
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