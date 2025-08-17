Elecciones en Bolivia: empezó la votación y los sondeos anticipan un giro a la derecha
El conservador Jorge Quiroga lidera la encuestas. Este domingo más de 7,5 millones de ciudadanos concurren a las urnas y es altamente probable que haya segunda vuelta electoral.
Este domingo, se llevarán a cabo las elecciones en Bolivia, donde más de 7,5 millones de ciudadanos están convocados para elegir presidente, 36 senadores y 130 diputados en una jornada electoral marcada por una profunda crisis económica y la posibilidad de un histórico giro a la derecha.
Al comenzar esta jornada de votaciones, Óscar Hassenteufel, presidente en funciones del Tribunal Supremo Electoral, remarcó que este proceso "es el más importante de la historia contemporánea, no sólo porque se juegan muchas cosas, sino porque coincide con la celebración del bicentenario de la independencia", conmemorado el pasado 6 de agosto.
Por otro lado, según informó Noticias Argentinas, durante la última década, Bolivia atravesó un auge por las materias primas, hoy enfrenta una escasez de dólares, falta de combustible y una inflación que ronda el 25%, un contexto que impacta de lleno en el humor social.
Qué dicen las encuestas sobre las elecciones en Bolivia
Las sondeos previos a las elecciones anticipan un escenario inesperado para la política boliviana, con el partido oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) muy lejos de sus resultados históricos y la oposición de derecha perfilándose para competir en un balotaje.
- Liderazgo conservador: La última encuesta de AtlasIntel ubica al expresidente conservador Jorge Quiroga a la cabeza con un 22,3% de intención de voto.
- Segundo lugar: Lo sigue el candidato de centroderecha Samuel Doria Medina, con un 18%.
- El MAS, dividido y cuarto: El candidato del MAS, Andrónico Rodríguez, figura en un lejano cuarto lugar con apenas un 11,4%, por debajo de los votos en blanco y nulos.
- Fin de una era: De confirmarse esta tendencia, sería la primera vez en 20 años que el MAS no supera el 50% en primera vuelta, marcando un punto de inflexión.
A raíz de estos números, por primera vez en la historia de ese país, la elección presidencial se definirá en una segunda vuelta electoral que se realizaría en el mes de octubre.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario