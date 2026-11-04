Donald Trump reconoció la dura derrota en las urnas y atribuyó el resultado a la guerra con Irán
Donald Trump enfrentará la segunda mitad de su mandato al frente de los estados Unidos con ambas cámaras en el Congreso controladas por los demócratas.
Tal como se preveía el presidente Donald Trump sufrió este martes una dura derrota en las elecciones de medio término de los Estados Unidos y deberá ahora enfrentar la segunda mitad de su mandato con el Senado y la Cámara de los Representantes controladas por los demócratas.
En diálogo con la cadena Fox News Trump reconoció la derrota, se mostró dispuesto a negociar con la oposición a pesar de haber advertido en la previa de las elecciones que se convertiría en "el señor veto" en caso de perder, y atribuyó el cachetazo al partido republicano a la ofensiva militar que lanzó contra Irán.
Aunque defendió su decisión de lanzar de manera unilateral y en tándem con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, los cruentos ataques contra Irán con el fin de provocar un cambio de régimen reconoció que el impacto fue contundente a la hora de votar. "Pienso que (la derrota en las elecciones) en parte se debió a Irán, pero al mismo tiempo, la gente entendió la importancia de lo que he hecho con Irán", aseguró el mandatario estadounidense.
Trump reconoció además el desempeño de los demócratas que consiguieron amplias victorias incluso en algunos de los tradicionales bastiones republicanos. “Creo que los demócratas hicieron un buen trabajo. De verdad lo creo. Creo que hicieron un buen trabajo. Lucharon duro”, señaló y buscó despegar luego su figura de la contundente derrota de su gobierno: "No debería sentirme culpable".
En ese sentido aseguró que los republicanos habrían obtenido la victoria que ayer les fue esquiva si él mismo hubiera sido candidato. En un mensaje publicado en su plataforma Truth Social, el magnate republicano afirmó que su ausencia en la boleta electoral fue determinante para el resultado. “Yo no estaba en la papeleta y, si lo hubiera estado, ¡habríamos ganado POR UNA VICTORIA APLASTANTE! Gracias por su atención a este asunto”, aseguró.
En la misma línea y tras la experiencia de 2020 cuando desconoció el triunfo de Joe Biden en las presidenciales, ahora aseguró a The New York Times estar "absolutamente dispuesto a aceptar esos resultados".
“Nosotros trabajaremos con los demócratas, y bueno, esperamos poder trabajar con ellos. Probablemente llegaremos a un acuerdo”, sostuvo.
Pese a reconocer el desempeño de sus adversarios y el posible impacto de la guerra con Irán en los resultados, Trump también reivindicó su propio liderazgo y sostuvo
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