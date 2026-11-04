Donald Trump reconoció la dura derrota en las urnas y atribuyó el resultado a la guerra con Irán

En la misma línea y tras la experiencia de 2020 cuando desconoció el triunfo de Joe Biden en las presidenciales, ahora aseguró a The New York Times estar "absolutamente dispuesto a aceptar esos resultados".

“Nosotros trabajaremos con los demócratas, y bueno, esperamos poder trabajar con ellos. Probablemente llegaremos a un acuerdo”, sostuvo.

Pese a reconocer el desempeño de sus adversarios y el posible impacto de la guerra con Irán en los resultados, Trump también reivindicó su propio liderazgo y sostuvo