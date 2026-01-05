El hijo de Nicolás Maduro habló tras la detención de su padre: "La historia dirá quiénes fueron los traidores"
"Nicolasito", diputado de la Asamblea Nacional y economista deslizó que altos funcionarios del gobierno de Venezuela colaboraron con los Estados Unidos en el operativo en que fue secuestrado su padre.
El diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela Nicolás Maduro Guerra, hijo de Nicolás Maduro, envió este lunes un fuerte mensaje luego del secuestro de su padre por parte del gobierno de los Estados Unidos en un operativo militar que violó el derecho internacional y que es considerado una agresión militar por una potencia extranjera.
"La historia dirá quiénes fueron los traidores, la historia lo desvelará, lo veremos", advirtió "Nicolasito" y dejó así entrever que en las altas esferas del poder venezolano hubo quienes colaboraron con el gobierno de Donald Trump. El legislador llamó además a los simpatizantes del chavismo a mantenerse en las calles en repudio al accionar de Washington.
Por medio de un mensaje de audio Maduro Guerra advirtió: "¿Quieren sembrar dudas? No lo van a lograr, no lo pueden lograr, no pueden lograr sembrar dudas. Después se verá, la historia dirá quiénes fueron los traidores, la historia lo desvelará, lo veremos".
El diputado pidió además unión alrededor del alto "mando político militar" que confirmó su lealtad a Maduro reconociéndolo como presidente "auténtico" y "constitucional" de Venezuela, y planteó: “Maduro, desde donde está, está orando. Maduro donde está, nos manda la energía. Conozco a Nicolás Maduro y yo sé que, donde está, nos llama a la lucha, a liderar el pueblo, nos llama a que estemos en la calle".
Juicio a Nicolás Maduro
Dos días después de ser secuestrado en Caracas por fuerzas estadounidenses, el derrocado líder chavista y su esposa Cilia Flores, serán trasladados este lunes a las 12 hora local (14 de la Argentina) a los tribunales de Nueva York para enfrentar la primera audiencia en el juicio que le pretende seguir la justicia estadounidense.
Maduro y su pareja serán llevados ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Manhattan, que encabeza el juez federal Alvin K. Hellerstein, en una primera audiencia en la que se le notificarán formalmente los cargos en su contra.
El líder chavista está acusado por la justicia estadounidense por narcotráfico y terrorismo, entre otros cargos.
Maduro y Flores se encuentran detenidos desde la noche del sábado en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn, una prisión federal de alta seguridad que alberga a procesados por causas de alta complejidad penal.
Maduro fue acusado por el gobierno de Trump de los delitos de conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, conspiración para poseer estas armas en apoyo de actividades criminales y colaboración con organizaciones criminales calificadas como terroristas por Washington.
Las acusaciones, formuladas en 2020 por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, sostienen que Maduro habría liderado durante años una red que utilizó el tráfico de drogas como arma contra Estados Unidos. Se trata del denominado Cartel de los Soles, una estructura criminal que estaría enquistada en distintos segmentos del Estado y las Fuerzas Armadas venezolanas. Algunos expertos dudan de su existencia, negada por el gobierno chavista.
Flores, por su parte, enfrenta cargos vinculados a presuntas operaciones de apoyo logístico y financiero a la misma estructura criminal, según documentos judiciales citados por la prensa local.
