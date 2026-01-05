El hijo de Nicolás Maduro habló tras la detención de su padre: "La historia dirá quiénes fueron los traidores"

Juicio a Nicolás Maduro

Dos días después de ser secuestrado en Caracas por fuerzas estadounidenses, el derrocado líder chavista y su esposa Cilia Flores, serán trasladados este lunes a las 12 hora local (14 de la Argentina) a los tribunales de Nueva York para enfrentar la primera audiencia en el juicio que le pretende seguir la justicia estadounidense.

Maduro y su pareja serán llevados ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Manhattan, que encabeza el juez federal Alvin K. Hellerstein, en una primera audiencia en la que se le notificarán formalmente los cargos en su contra.

maduro

El líder chavista está acusado por la justicia estadounidense por narcotráfico y terrorismo, entre otros cargos.

Maduro y Flores se encuentran detenidos desde la noche del sábado en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn, una prisión federal de alta seguridad que alberga a procesados por causas de alta complejidad penal.

Maduro fue acusado por el gobierno de Trump de los delitos de conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, conspiración para poseer estas armas en apoyo de actividades criminales y colaboración con organizaciones criminales calificadas como terroristas por Washington.

maduro en nueva york

Las acusaciones, formuladas en 2020 por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, sostienen que Maduro habría liderado durante años una red que utilizó el tráfico de drogas como arma contra Estados Unidos. Se trata del denominado Cartel de los Soles, una estructura criminal que estaría enquistada en distintos segmentos del Estado y las Fuerzas Armadas venezolanas. Algunos expertos dudan de su existencia, negada por el gobierno chavista.

Flores, por su parte, enfrenta cargos vinculados a presuntas operaciones de apoyo logístico y financiero a la misma estructura criminal, según documentos judiciales citados por la prensa local.