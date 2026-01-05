Tras la intervención en Venezuela, Donald Trump ahora apunta a Cuba: "A punto de caer"
El presidente de Estados Unidos fue contundente y también amenazó a los gobiernos de México y Colombia luego de la detención de Nicolás Maduro.
La captura de Nicolás Maduro funcionó como punto de partida para una escalada discursiva de Donald Trump contra distintos gobiernos de América Latina. Lejos de limitar sus mensajes a Venezuela, el presidente estadounidense avanzó con declaraciones de fuerte contenido político y militar dirigidas a Cuba, México y Colombia, consolidando un escenario de máxima tensión regional.
En el caso cubano, Trump fue categórico y utilizó una frase que resonó con fuerza tanto en Washington como en La Habana. “No creo que aguante. Cuba está a punto de caer”, afirmó, en una señal directa hacia uno de los principales aliados históricos del chavismo. La declaración fue leída como una advertencia política y como una confirmación de que la Casa Blanca considera al gobierno cubano dentro de su esquema de presión hemisférica.
México también quedó en la mira del mandatario estadounidense. En sus declaraciones, Trump cuestionó duramente a las autoridades mexicanas y dejó abierta la posibilidad de una intervención militar en el marco de la lucha contra el narcotráfico. “Hay que hacer algo con México. Tienen que ponerse las pilas. Cada vez que hablo con Sheinbaum le ofrezco llevar tropas. Tiene un poco de miedo”, sostuvo, en una frase que volvió a poner sobre la mesa la discusión sobre soberanía y seguridad regional.
Colombia, por su parte, apareció nuevamente como uno de los focos principales de la ofensiva verbal de Trump. Consultado sobre una eventual acción directa de Estados Unidos en ese país, el presidente respondió sin rodeos: “Suena bien”. La frase reforzó la preocupación en Bogotá y se sumó a las acusaciones previas contra Gustavo Petro, a quien Trump ha vinculado reiteradamente con el narcotráfico regional.
Venezuela siguió ocupando un lugar central en el mensaje presidencial. Trump aseguró que Estados Unidos “está al mando de Venezuela” y aprovechó el contexto para lanzar una amenaza directa contra la nueva presidenta, Delcy Rodríguez. “Estamos listos para un segundo ataque, pero pienso que ya no lo necesitamos”, afirmó, antes de endurecer aún más el tono: “Si no hace lo que le decimos, su destino será peor que el de Maduro. Maduro se rindió enseguida, pero con ella será peor”.
Las declaraciones generaron respuestas inmediatas. Desde Colombia, Gustavo Petro volvió a expresarse a través de X y cuestionó duramente a Trump, aunque llamó a evitar una escalada basada en la venganza. “EEUU es el primer país del mundo en bombardear una capital suramericana en toda la historia humana. Ni Netanyahu lo hizo, ni Hitler ni Franco ni Salazar. Que terrible medalla esa porque por generaciones no olvidarán los suramericanos”, escribió. A pesar del tono crítico, agregó: “Nuestra venganza no debe existir”.
Petro también llamó a la unidad regional y advirtió que América Latina corre el riesgo de ser tratada “como sierva y esclava” si no actúa de manera conjunta. En ese marco, cuestionó el rol de la CELAC y apuntó contra los gobiernos que, según su visión, priorizan alinearse con potencias extranjeras. El endurecimiento del discurso de Trump, tras la detención de Maduro, deja así un escenario de alta conflictividad y redefine el mapa de tensiones políticas en el continente.
