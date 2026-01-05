Tras la intervención en Venezuela, Donald Trump ahora apunta a Cuba: "A punto de caer"

cuba

Las declaraciones generaron respuestas inmediatas. Desde Colombia, Gustavo Petro volvió a expresarse a través de X y cuestionó duramente a Trump, aunque llamó a evitar una escalada basada en la venganza. “EEUU es el primer país del mundo en bombardear una capital suramericana en toda la historia humana. Ni Netanyahu lo hizo, ni Hitler ni Franco ni Salazar. Que terrible medalla esa porque por generaciones no olvidarán los suramericanos”, escribió. A pesar del tono crítico, agregó: “Nuestra venganza no debe existir”.

Petro también llamó a la unidad regional y advirtió que América Latina corre el riesgo de ser tratada “como sierva y esclava” si no actúa de manera conjunta. En ese marco, cuestionó el rol de la CELAC y apuntó contra los gobiernos que, según su visión, priorizan alinearse con potencias extranjeras. El endurecimiento del discurso de Trump, tras la detención de Maduro, deja así un escenario de alta conflictividad y redefine el mapa de tensiones políticas en el continente.