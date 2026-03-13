Donald Trump reveló que "bombardeó" de forma "poderosa" a la isla de Kharg, punto petrolero de Irán
En medio del día 14 de la guerra en Medio Oriente, el presidente estadounidense arremetió nuevamente contra el régimen iraní: "Salven lo que queda de su país".
El presidente Donald Trump confirmó a través de sus redes sociales un ataque de las fuerzas estadounidenses contra la isla iraní de Kharg. Pese a la ofensiva en este enclave estratégico del Golfo Pérsico, el mandatario aseguró que las instalaciones petroleras no fueron blanco de los bombardeos.
Situada frente a la provincia de Bushehr, esta isla de solo 22 kilómetros cuadrados es el corazón energético de Irán, ya que por ella transita el 90% de sus exportaciones de crudo. Debido a su valor crítico, el acceso está restringido exclusivamente a quienes posean pases especiales bajo la supervisión de la Guardia Revolucionaria.
El mensaje de Trump en redes sociales
El republicano informó el nuevo ataque de la siguiente manera: "Hace unos instantes, bajo mis órdenes, el Comando Central de los Estados Unidos ejecutó uno de los bombardeos más poderosos de la historia de Oriente Medio, y aniquiló por completo todos los objetivos militares en la joya de la corona de Irán, la isla de Kharg".
Y añadió: "Por razones de decencia, he optado por NO destruir la infraestructura petrolera de la isla. Sin embargo, si Irán, o cualquier otro país, hiciera algo que interfiriera con el paso libre y seguro de los barcos a través del estrecho de Ormuz, reconsideraré inmediatamente esta decisión".
"Las fuerzas armadas iraníes, y todos los demás implicados con este régimen terrorista, harían bien en deponer las armas y salvar lo que queda de su país, ¡que no es mucho!", cerró,
¿Por qué es vital el control de la isla Kharg?
El control de Kharg es vital por su rol en el mercado global. La isla funciona como una fortaleza de la IRGC que requiere permisos especiales de ingreso. Recientemente, la presión internacional para atacar este nodo —proveniente tanto de sectores en EE. UU. como de Yair Lapid en Israel— buscaba estrangular las finanzas de Teherán.
El ataque actual revive el escenario de los años 80, cuando Bagdad intentó sin éxito neutralizar las exportaciones iraníes; hoy, sin embargo, la isla cuenta con defensas significativamente reforzadas tras décadas de reconstrucción estratégica.
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