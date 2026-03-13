Donald Trump reveló que "bombardeó" de forma "poderosa" a la isla de Kharg, punto petrolero de Irán

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Hace unos instantes, bajo mis órdenes, el Comando Central de los Estados Unidos ejecutó uno de los bombardeos más poderosos de la historia de Oriente Medio, y aniquiló por completo todos los objetivos militares en la joya de la corona de Irán, la isla… pic.twitter.com/n936fMHfVp — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) March 13, 2026

¿Por qué es vital el control de la isla Kharg?

El control de Kharg es vital por su rol en el mercado global. La isla funciona como una fortaleza de la IRGC que requiere permisos especiales de ingreso. Recientemente, la presión internacional para atacar este nodo —proveniente tanto de sectores en EE. UU. como de Yair Lapid en Israel— buscaba estrangular las finanzas de Teherán.

El ataque actual revive el escenario de los años 80, cuando Bagdad intentó sin éxito neutralizar las exportaciones iraníes; hoy, sin embargo, la isla cuenta con defensas significativamente reforzadas tras décadas de reconstrucción estratégica.