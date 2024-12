Donald Trump sorprendió con su cambio de look para el segundo mandato

Increíblemente, el cambio de look hizo que psicólogos, expertos en marcas políticas y peluqueros opinaran sobre el posible significado, reportó Newsweek Internacional.

Jean Marc Durante, copropietario y peluquero de Red Market Salon en Miami, aseguró que el video que se hizo viral el martes de esa semana corresponde a una prueba temporal para una nueva imagen.

"A partir de estas fotos y videos, es difícil saber si Trump se cortó el pelo o se lo alisó hacia atrás con más producto que antes”, dijo a Newsweek.

El estilista sostuvo que Trump podría lograr un aspecto más juvenil tiñéndose el pelo de un color más oscuro y sospechó de las verdaderas intenciones del look viral: "parece una broma; casi como si estuviera haciendo esto para que hablemos de ello y ganar la atención de los medios".

trump corte de pelo

"Este look no le sienta bien y no es su estilo en absoluto; lo hace parecer mayor, como una estrella de rock de los años 50, como Elvis Presley", añadió.

Johanna Maska, ex asistente de la Casa Blanca del presidente Barack Obama, explicó que "el presidente Trump en particular ha recibido mucha atención por su cabello, incluso antes del corte", y agregó: "si está tratando de comenzar de nuevo, espero que funcione para él y para los Estados Unidos. El tiempo lo dirá".

El antecedente más próximo de un cambio de look que acaparó la atención del público data de 2013, cuando la entonces primera dama Michelle Obama se cortó el flequillo y bromeó que era su "crisis de la mediana edad".

Pero Greg Linnelli, estratega de cuentas de Otter Public Relations, dijo que las figuras públicas de alto perfil pueden alterar su imagen por muchas razones, y le explicó a Newsweek que "si bien el presidente Trump y su lechuga han sido un paquete a lo largo de los años, no cambiará mucho la opinión que la gente tiene de él", en referencia al flequillo inflado que llegó a ser confundido con un peluquín.

donald trump gabinete.jpg

Linnelli sostuvo que la transformación de Donald Trump podría abrir las compuertas a las críticas de quienes no les gusta que sea el presidente electo.

"Una cosa que hay que tener en cuenta con el presidente Trump es que es un maestro en la creación de marca y el marketing. Este podría ser otro de esos casos en los que la gente hable de él basándose en sus acciones", añadió.

Pero desde el campo de la psicología aplicada a la asesoría política la Dra. Reneé Carr aseguró que "lo más probable es que su corte de pelo esté motivado por la pérdida de pelo y por querer parecer más voluminoso, y por lo tanto parecer más joven".

"También es interesante que haya elegido un corte de tipo militar", convino Carr, para quien "esta elección de estilo, junto con su tipo de personalidad extrovertida, suele reflejar un deseo de parecer también fuerte y dominante".