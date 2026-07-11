Donald Trump le exige a Irán la reapertura del estrecho de Ormuz y el fin de los ataques a los barcos

Donald Trump aceptó seguir negociando con Irán, pero hizo una fuerte advertencia: "El alto al fuego terminó". El presidente de EEUU Donald Trump aseguró que su país aceptó continuar las negociaciones con Irán, pero insistió con una dura advertencia: el alto al fuego entre los dos países terminó. La tregua del 8 de abril puso fin a semanas de guerra, tras el ataque israelí-estadounidense contra Irán del 28 de febrero, pero se vio empañada por repetidos enfrentamientos de menor intensidad.

"Irán nos pidió que continuemos las 'conversaciones'. Aceptamos hacerlo, pero EEUU les comunicó, sin lugar a dudas, que el alto al fuego se terminó", se jactó Trump desde su plataforma Truth Social. Durante la cumbre de la OTAN en Ankara a principios de esta semana, el mandatario sostuvo que para él, el alto al fuego de abril terminó, y calificó a los funcionarios iraníes de "basura" y "gente enferma".