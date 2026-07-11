Donald Trump le exige a Irán la reapertura del estrecho de Ormuz y el fin de los ataques a los barcos
EEUU exige a Irán la apertura del estrecho de Ormuz. Ambas naciones retoman diálogo en Omán pese a roces y advertencias de Trump.
Tras el "fin" del alto al fuego, EEUU exigió a Irán dejar de atacar barcos en el estrecho de Ormuz. Ambos equipos diplomáticos se juntarían a seguir conversando. El memorando firmado en junio afirmaba el paso seguro de buques.
Ahora, EEUU le exigió a Irán una declaración pública sobre la apertura del estrecho de Ormuz y un compromiso firme para cesar los disparos contra buques mercantes, en el marco de las negociaciones que se celebrarán en Omán este sábado. Se espera que el vicepresidente JD Vance y el secretario de Estado Marco Rubio, junto al resto del equipo diplomático, lideren las negociaciones del sábado. Del lado persa, se espera la presencia de Araghchi.
Por otro lado, Israel alertó a EEUU sobre un supuesto plan para asesinar a Trump, según el WSJ. El republicano sostuvo que ambas partes acordaron continuar las conversaciones indirectas a pesar de los combates de esta semana en Ormuz. La Casa Blanca los considera como una violación del alto el fuego.
En junio, ambas naciones firmaron un memorando de entendimiento en el cual Teherán se comprometía, en parte, a garantizar el paso seguro de los buques mercantes. No obstante, según informaron altos funcionarios estadounidenses a CBS News, Irán indicó que una secta "rebelde" de extremistas intentaba sabotear las negociaciones mediante disparos contra buques mercantes.
En una rueda de prensa celebrada el viernes, funcionarios estadounidenses confirmaron el envío de un mensaje a los líderes de Teherán, a través de mediadores regionales, con la exigencia de declarar la apertura de Ormuz y el cese de los disparos. "O nos dan esa declaración o no obtendremos un buen resultado para ellos", sostuvieron según cita de Reuters.
Donald Trump aceptó seguir negociando con Irán, pero hizo una fuerte advertencia: "El alto al fuego terminó". El presidente de EEUU Donald Trump aseguró que su país aceptó continuar las negociaciones con Irán, pero insistió con una dura advertencia: el alto al fuego entre los dos países terminó. La tregua del 8 de abril puso fin a semanas de guerra, tras el ataque israelí-estadounidense contra Irán del 28 de febrero, pero se vio empañada por repetidos enfrentamientos de menor intensidad.
"Irán nos pidió que continuemos las 'conversaciones'. Aceptamos hacerlo, pero EEUU les comunicó, sin lugar a dudas, que el alto al fuego se terminó", se jactó Trump desde su plataforma Truth Social. Durante la cumbre de la OTAN en Ankara a principios de esta semana, el mandatario sostuvo que para él, el alto al fuego de abril terminó, y calificó a los funcionarios iraníes de "basura" y "gente enferma".
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario