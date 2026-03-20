Donald Trump volvió a cuestionar a la OTAN por no apoyar su guerra en Irán: "Cobardes, nos vamos a acordar"
El Presidente de los Estados Unidos criticó la falta de acción del Reino Unido, Francia, Alemania y Japón, que desistieron de meterse en el conflicto con Irán.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se descargó este viernes contra los países miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) que no apoyaron militarmente los esfuerzos de Washington DC por controlar el estrecho de Ormuz tras casi un mes de ataques a Irán.
"Sin los Estados Unidos de América la OTAN es un tigre de papel", sentenció Donald Trump a través de un airado mensaje en su perfil de Truth Social.
Tras insistir en la centralidad de Estados Unidos como miembro de la OTAN, Donald Trump criticó a sus supuestos aliados, que dieron explicaciones y respuestas diversas para mantenerse al costado del conflicto bélico con Irán, que comenzó el 28 de febrero pasado con un ataque aéreo de Washington e Israel.
"No quisieron sumarse a la lucha para detener al Irán con energía nuclear. Ahora que la pelea se ganó militarmente, con muy poco peligro para ellos, se quejan de que los altos precios del petróleo que están obligados a pagar pero no quieren ayudar a abrir el estrecho de Ormuz, una maniobra militar sencilla que es el único motivo de los precios altos del petróleo", enumeró Trump.
Para el mandatario estadounidense, la participación de la OTAN en la pulseada marítima con Irán "es algo tan fácil de hacer para ellos, con tan poco riesgo", pero los países miembros son "cobardes", dijo y lanzó: "nos vamos a acordar".
Durante esta semana Trump aseguró en distintas declaraciones que los Estados Unidos no necesita la ayuda militar de nadie para liberar el estrecho de Ormuz, pero al mismo tiempo exigió a los aliados que contribuyan al esfuerzo porque el alza de precios del petróleo causado por el bloque iraní afecta al mundo entero.
El jueves pasado varias potencias, como el Reino Unido, Francia y Japón, anunciaron su voluntad de "contribuir a los esfuerzos apropiados" para garantizar el libre paso el estrecho de Ormuz.
Pero no se han comprometido formalmente con ninguna misión en esa vía comercial crucial, mientras que otros aliados, como Alemania e Italia, han descartado cualquier operación sin una tregua en la guerra de Oriente Medio.
Ninguno de los países a los que Trump pidió ayuda para lidiar con el bloqueo del estrecho de Ormuz fue consultado antes de que comenzara la misión de Estados Unidos e Israel en Irán.
"¿Qué espera (...) Donald Trump que hagan uno o dos puñados de fragatas europeas en el estrecho de Ormuz que no pueda hacer la poderosa Armada de Estados Unidos?", dijo en Berlín el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, quien sentenció: "Esta no es nuestra guerra, nosotros no la hemos iniciado".
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