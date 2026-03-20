Donald Trump volvió a cuestionar a la OTAN por no apoyar su guerra en Irán: "Cobardes, nos vamos a acordar"

Durante esta semana Trump aseguró en distintas declaraciones que los Estados Unidos no necesita la ayuda militar de nadie para liberar el estrecho de Ormuz, pero al mismo tiempo exigió a los aliados que contribuyan al esfuerzo porque el alza de precios del petróleo causado por el bloque iraní afecta al mundo entero.

El jueves pasado varias potencias, como el Reino Unido, Francia y Japón, anunciaron su voluntad de "contribuir a los esfuerzos apropiados" para garantizar el libre paso el estrecho de Ormuz.

Pero no se han comprometido formalmente con ninguna misión en esa vía comercial crucial, mientras que otros aliados, como Alemania e Italia, han descartado cualquier operación sin una tregua en la guerra de Oriente Medio.

Ninguno de los países a los que Trump pidió ayuda para lidiar con el bloqueo del estrecho de Ormuz fue consultado antes de que comenzara la misión de Estados Unidos e Israel en Irán.

"¿Qué espera (...) Donald Trump que hagan uno o dos puñados de fragatas europeas en el estrecho de Ormuz que no pueda hacer la poderosa Armada de Estados Unidos?", dijo en Berlín el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, quien sentenció: "Esta no es nuestra guerra, nosotros no la hemos iniciado".