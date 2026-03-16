Donald Trump criticó la falta de "entusiasmo" de sus aliados para desbloquear el estrecho de Ormuz

"Ni Estados Unidos ni Israel nos consultaron antes de la guerra, y (...) Washington declaró de forma explícita al inicio de la guerra que la ayuda europea no era necesaria ni deseada", afirmó el portavoz del Gobierno alemán, Stefan Kornelius, en declaraciones reproducidas por la BBC.

Reino Unido, Alemania, Australia, Francia y Japón ya dijeron que no enviarán tropas ni aviones al estrecho de Ormuz, y por increíble que parezca Dinamarca dejó abierta la posibilidad de que la Unión Europea intervenga para desbloquear la vía marítima, aún teniendo en cuenta que Donald Trump empezó el año diciendo que quería conquistar Groelandia, que es territorio danés.

trump groenlandia

"Aunque no nos guste lo que está pasando, creo que es prudente mantener una actitud abierta sobre si Europa (...) de alguna manera puede contribuir, pero con vistas a la desescalada", dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Dinamarca, Lars Lokke Rasmussen.

El ministro de Defensa de Japón, Shinjiro Koizumi, señaló este lunes que "en la situación actual con Irán, por el momento no estamos considerando lanzar una operación de seguridad marítima", pero desde Beinjing la perspectiva es otra.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de China informó este lunes de manera oficial que Beijing está dialogando con todas las partes involucradas en el conflicto para lograr desescalar.

Por su parte, el primer ministro británico, Keir Starmer, aseguró que el Reino Unido colaborará con sus aliados en un plan colectivo para garantizar la libertad de navegación a través del estrecho, pero anticipó que "Gran Bretaña no se verá envuelta en una guerra a gran escala con Irán".