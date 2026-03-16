Donald Trump criticó la falta de "entusiasmo" de sus aliados para desbloquear el estrecho de Ormuz
El mandatario estadounidense se quejó porque "algunos son países a los que hemos ayudado durante muchos años", y hoy no están respondiendo a su llamado.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó este lunes la falta de "entusiasmo" que han exhibido algunos de sus aliados ante su pedido de cooperación para desbloquear el estrecho de Ormuz que Irán mantiene cerrado a buques petroleros de casi todas las nacionalidades.
"Algunos están muy entusiasmados, otros no, y algunos son países a los que hemos ayudado durante muchos años. Los hemos protegido de fuentes externas terribles, y no están tan entusiasmados", declaró Trump a la prensa en el jardón de la Casa Blanca.
Teherán impuso el bloqueo del estrecho de Ormuz como respuesta a los ataques iniciados por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero pasado. El paso marítimo separa las costas de Irán -que lo controla- y de Omán y los Emiratos Árabes Unidos.
Días atrás Donald Trump apeló a los aliados de los Estados Unidos para que aportaran sus propias fuerzas para mantener abierto el estrecho de Ormuz, por donde pasa una quinta parte de la producción de petróleo a nivel mundial. Pero líderes de países como Alemania o el Reino Unido se despegaron del conflicto iniciado por Washington y Tel Aviv.
"¿Qué espera (...) Donald Trump que hagan uno o dos puñados de fragatas europeas en el estrecho de Ormuz que no pueda hacer la poderosa Armada de Estados Unidos?", dijo en Berlín el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, quien sentenció: "Esta no es nuestra guerra, nosotros no la hemos iniciado".
"Ni Estados Unidos ni Israel nos consultaron antes de la guerra, y (...) Washington declaró de forma explícita al inicio de la guerra que la ayuda europea no era necesaria ni deseada", afirmó el portavoz del Gobierno alemán, Stefan Kornelius, en declaraciones reproducidas por la BBC.
Reino Unido, Alemania, Australia, Francia y Japón ya dijeron que no enviarán tropas ni aviones al estrecho de Ormuz, y por increíble que parezca Dinamarca dejó abierta la posibilidad de que la Unión Europea intervenga para desbloquear la vía marítima, aún teniendo en cuenta que Donald Trump empezó el año diciendo que quería conquistar Groelandia, que es territorio danés.
"Aunque no nos guste lo que está pasando, creo que es prudente mantener una actitud abierta sobre si Europa (...) de alguna manera puede contribuir, pero con vistas a la desescalada", dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Dinamarca, Lars Lokke Rasmussen.
El ministro de Defensa de Japón, Shinjiro Koizumi, señaló este lunes que "en la situación actual con Irán, por el momento no estamos considerando lanzar una operación de seguridad marítima", pero desde Beinjing la perspectiva es otra.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de China informó este lunes de manera oficial que Beijing está dialogando con todas las partes involucradas en el conflicto para lograr desescalar.
Por su parte, el primer ministro británico, Keir Starmer, aseguró que el Reino Unido colaborará con sus aliados en un plan colectivo para garantizar la libertad de navegación a través del estrecho, pero anticipó que "Gran Bretaña no se verá envuelta en una guerra a gran escala con Irán".
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario