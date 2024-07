El video de Donald Trump que se viralizó tras la candidatura de Kamala Harris: "No va a pasar"

trump

Ese año Donald Trump perdió las elecciones contra la fórmula Joe Biden - Kamala Harris, pero ya en ese entonces se comentaba (sobre todo en la esfera de los medios conservadores) que el actual Presidente completaría su mandato con 81 años y su avanzada edad podría afectar su capacidad de liderazgo, tanto que su vice podría tener que completarlo.

"Por cierto, Kamala no va a ser su primera presidenta femenina. No va a ser su primera presidenta, no es como tiene que ser. No se supone que tengamos a una socialista... Miren: no vamos a ser una nación socialista, no vamos a tener un presidente socialista, en especial una fémina presidenta socialista. No va a pasar. No lo vamos a tolerar, no va a pasar", espetó entonces Donald Trump tratando a Kamala Harris como presidenciable.

De alguna manera el tiempo le dio la razón al candidato republicano, que tiene 78 años y -de ganar las elecciones en Estados Unidos- terminaría su mandato a los 83.

Lo que es más, durante el clip se nota que Donald Trump intentó llegar específicamente a la demográfica conservadora de los hombres que tratan a las mujeres de "féminas" y no "mujeres", presumiblemente para marcar que ni siquiera son parte de la raza humana sino algún otro tipo de mamífero.

El video que se volvió viral esta semana no es un recorte que el usuario de X "Isaac Hayes III" compartió tras tenerlo "guardado cuatro años sabiendo que este día iba a llegar".

"Mujeres, recuerden esto cuando vayan a votar", sentenció.