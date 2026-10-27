Lula da Silva cruzó Flávio Bolsonaro por huir de Brasil: "Es una vergüenza"
Durante el festejo por sus 81 años, el mandatario brasileño comparó la actitud del senador con su propia experiencia judicial y cuestionó sus vínculos con Estados Unidos.
Durante la celebración de su cumpleaños, Lula da Silva apuntó contra Flávio Bolsonaro por dejar Brasil después de perder el balotaje y aseguró que, a diferencia de su rival, él permaneció en el país cuando fue investigado y juzgado por la Justicia.
"Lamento que Flávio se haya ido de Brasil, porque podría probar acá que las acusaciones no son verdaderas. El acto de salir de Brasil es una vergüenza", afirmó.
El mandatario también recordó cómo actuó cuando le solicitaron que entregara su pasaporte y lanzó una crítica directa a la familia del expresidente Jair Bolsonaro: "Cuando me pidieron mi pasaporte, lo entregué. Para la familia Bolsonaro, Brasil es la segunda patria: la primera es EE.UU.", sostuvo.
La salida del senador Flávio Bolsonaro del país se dio en medio de una investigación judicial y luego de que el juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes le ordenara entregar sus pasaportes y le prohibiera abandonar Brasil. La Policía Federal anuló sus documentos brasileros tras constatar que no había cumplido con la resolución judicial.
En ese contexto, Lula da Silva recordó que en 2018 fue detenido en el marco de la operación Lava Jato y permaneció 580 días en prisión, hasta que el Supremo Tribunal Federal anuló sus condenas y le permitió recuperar sus derechos políticos.
Aseguran que Flávio Bolsonaro solicitará asilo político a Donald Trump en cuanto llegue a EE.UU.
El senador brasileño Flávio Bolsonaro, quien hasta hace 48 horas quería gobernar el país, emprendió un intempestivo viaje hacia los Estados Unidos con el objetivo principal de solicitar asilo político al mandatario estadounidense Donald Trump. La noticia fue confirmada por el medio local Metrópoles, generando un fuerte impacto en el escenario político e internacional.
Según trascendió, el legislador no viajó solo: abordó el vuelo acompañado por su esposa e hijas de manera precipitada poco después de que se dieran a conocer los resultados de las elecciones en Brasil. La partida tomó por sorpresa a varios sectores políticos, dada la celeridad con la que se concretó el traslado de toda la familia.
Una logística organizada a último momento
Fuentes cercanas a la familia señalaron que la huida del país sudamericano no fue un plan trazado con meses de anticipación, sino que se organizó a último momento. Para concretar el operativo de salida y logística de emergencia, el parlamentario contó con la colaboración directa de un reducido grupo de aliados políticos de su mayor confianza.
Esta red de contención cercana facilitó las gestiones necesarias para asegurar la salida de Flávio Bolsonaro y su núcleo familiar sin llamar la atención de las autoridades locales ni de la prensa hasta que el vuelo ya se encontraba en curso hacia territorio norteamericano.
Tensión política y búsqueda de protección
La solicitud de asilo político ante la administración de Donald Trump responde a un intento por buscar resguardo diplomático y mediático frente a las derivaciones judiciales y políticas acontecidas tras el proceso electoral brasileño. El vínculo estrecho que la familia Bolsonaro ha mantenido históricamente con el líder republicano en Estados Unidos resulta un factor clave en esta estrategia.
Por el momento, se aguardan pronunciamientos oficiales tanto de los voceros del senador como de los representantes del gobierno estadounidense para conocer los pasos legales que seguirá la petición de asilo en suelo norteamericano.
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