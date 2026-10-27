Lula da Silva cruzó Flávio Bolsonaro por huir de Brasil: "Es una vergüenza"

Aseguran que Flávio Bolsonaro solicitará asilo político a Donald Trump en cuanto llegue a EE.UU.

El senador brasileño Flávio Bolsonaro, quien hasta hace 48 horas quería gobernar el país, emprendió un intempestivo viaje hacia los Estados Unidos con el objetivo principal de solicitar asilo político al mandatario estadounidense Donald Trump. La noticia fue confirmada por el medio local Metrópoles, generando un fuerte impacto en el escenario político e internacional.

Según trascendió, el legislador no viajó solo: abordó el vuelo acompañado por su esposa e hijas de manera precipitada poco después de que se dieran a conocer los resultados de las elecciones en Brasil. La partida tomó por sorpresa a varios sectores políticos, dada la celeridad con la que se concretó el traslado de toda la familia.

AHORA | Flávio Bolsonaro solicitará asilo político a Trump



Así lo confirmó el medio Metrópoles. Viajó a Estados Unidos junto a su esposa e hijas tras las elecciones en Brasil. La huida fue organizada a último momento con ayuda de un grupo de aliados.



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Una logística organizada a último momento

Fuentes cercanas a la familia señalaron que la huida del país sudamericano no fue un plan trazado con meses de anticipación, sino que se organizó a último momento. Para concretar el operativo de salida y logística de emergencia, el parlamentario contó con la colaboración directa de un reducido grupo de aliados políticos de su mayor confianza.

Esta red de contención cercana facilitó las gestiones necesarias para asegurar la salida de Flávio Bolsonaro y su núcleo familiar sin llamar la atención de las autoridades locales ni de la prensa hasta que el vuelo ya se encontraba en curso hacia territorio norteamericano.

Tensión política y búsqueda de protección

La solicitud de asilo político ante la administración de Donald Trump responde a un intento por buscar resguardo diplomático y mediático frente a las derivaciones judiciales y políticas acontecidas tras el proceso electoral brasileño. El vínculo estrecho que la familia Bolsonaro ha mantenido históricamente con el líder republicano en Estados Unidos resulta un factor clave en esta estrategia.

Por el momento, se aguardan pronunciamientos oficiales tanto de los voceros del senador como de los representantes del gobierno estadounidense para conocer los pasos legales que seguirá la petición de asilo en suelo norteamericano.