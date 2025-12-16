"Nos estamos desplomando": se estrelló una avioneta en México, murieron 10 personas y quedó todo filmado

"Nos estamos desplomando, Papá Romeo Oscar", repitió el hombre un par de veces.

Desde tierra, residentes de Toluca lograron grabar el desenlace de la secuencia, es decir, el momento en que la avioneta perdía altura hasta llegar a la estructura de una empresa de transporte que quedó dinamitada por el impacto.

avioneta méxico2

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó este martes que la avioneta era tripulada por un piloto y copiloto, y que transportaba a ocho pasajeros, y que todos murieron en el accidente.

Además se supo que el plan de vuelo estaba en regla: se suponía que la ruta empezaba en Acapulco en el sur de México sobre el Pacífico, y terminaba en el Aeropuerto Internacional de Toluca tras poco más de una hora de trayectoria.

Pero a las 12.31 del lunes se produjo el accidente fatal, que es material de investigación por parte de las autoridades de aviación mexicana.