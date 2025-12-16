"Nos estamos desplomando": se estrelló una avioneta en México, murieron 10 personas y quedó todo filmado
Una de las personas a bordo de la aeronave que se estrelló esta semana en Toluca, estado de México, logró registrar parte del caos previo al fatal desenlace.
Al menos 10 personas murieron esta semana en un trágico accidente aéreo registrado en cámara a sólo 50 kilómetros de la Ciudad de México. Un día después salieron a la luz videos registrados desde adentro de la aeronave en los que se pueden apreciar los momentos previos al trágico final.
"Nos estamos desplomando", se escucha decir a una persona -posiblemente el piloto- a bordo del avión ligero Cessna Citation lll XA-PRO que se estrelló el lunes a apenas 5 kilómetros del Aeropuerto Internacional de Toluca, en una zona industrial del Municipio de San Pedro Totoltepec.
En un intento por evitar la tragedia los dos pilotos de la aeronave trataron de concretar un aterrizaje de emergencia en un campo deportivo, pero en vez se estrellaron contra el depósito de una fábrica y lo que siguió fue una explosión, un incendio y la pérdida de vida humana.
El audio de los dos pilotos que intentaban hablar con la torre de control del Aeropuerto de Toluca dura apenas 15 segundos, pero es suficiente para erizar los pelos de cualquiera, lo que explica por qué se volvió viral en las últimas horas.
"Ir al aire, Papá Romeo Oscar", se escucha decir a uno de los pilotos, a lo que otra voz agrega: "He recibido, Papá Romeo, me confirma intenciones".
"Nos estamos desplomando, Papá Romeo Oscar", repitió el hombre un par de veces.
Desde tierra, residentes de Toluca lograron grabar el desenlace de la secuencia, es decir, el momento en que la avioneta perdía altura hasta llegar a la estructura de una empresa de transporte que quedó dinamitada por el impacto.
La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó este martes que la avioneta era tripulada por un piloto y copiloto, y que transportaba a ocho pasajeros, y que todos murieron en el accidente.
Además se supo que el plan de vuelo estaba en regla: se suponía que la ruta empezaba en Acapulco en el sur de México sobre el Pacífico, y terminaba en el Aeropuerto Internacional de Toluca tras poco más de una hora de trayectoria.
Pero a las 12.31 del lunes se produjo el accidente fatal, que es material de investigación por parte de las autoridades de aviación mexicana.
