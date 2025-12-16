Legisladoras de la Ciudad de México se trenzaron a golpes y tirones de pelo en plena sesión

Tras esa primera agresión, la diputada Claudia Pérez le tiró del pelo a Yuriri en defensa de Álvarez.

Mientras tanto, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, Jesús Sesma, trataba de desalentar la pelea. Finalmente el diputado por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) tuvo que levantar la sesión hasta que se calmaran los ánimos.

El debate civilizado se retomó una hora más tarde, pero el papelón ya estaba hecho, y el video de la pelea entre diputadas dio la vuelta al mundo.

"Estoy convencido de que perdió la política, perdió el poder legislativo. Considero que no hay una discusión que pueda fundamentar un acto como el que vivimos ayer", aseguró este martes Sesma en diálogo con el programa de “Sergio Sarmiento y Lupita Juárez”, de Heraldo Radio de México.

De paso, el episodio complicó la aprobación de la conformación del paquete fiscal de la Ley de Ingresos y de Egresos.

"Ayer era el último día para poderlo aprobar, eso evidentemente lo que genera es que se vayan calentando los sentimientos y es lamentable que de un lado se frene la tribuna y empiezan los intercambios de palabras e intercambios físicos, que se llega a lo que ustedes están viendo lamentablemente", señaló el legislador.