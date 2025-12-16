Legisladoras de la Ciudad de México se trenzaron a golpes y tirones de pelo en plena sesión
El titular del órgano legislativo de la capital de México intentaba completar su alocución y de pronto quedó en medio de una batalla campal que se hizo viral.
Integrantes del Partido de Acción Nacional (PAN) y de Morena (Movimiento de Regeneración Nacional) protagonizaron el lunes de esta semana in viral lastimoso al pelearse a golpes y tirones de pelo en medio de una sesión del Congreso de la Ciudad de México.
El temario de la sesión era delicado y los nervios estaban de punta: tenía que debatirse la extinción del INFO CDMX, que es el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.
En ese marco la diputada Daniela Gisela Álvarez (PAN) acusó al bloque Morena de no cumplir con el acuerdo para que la nueva dependencia sea un órgano colegiado y no uno que tuviera una sola persona al frente, y amenazó: "Tomaremos la tribuna toda vez que no vamos a permitir que se violente el derecho a la transparencia de la ciudadanía en México".
La diputada panista, que es presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, se presentó con sus colegas de bancada para tomar la tribuna, y los legisladores morenistas quisieron hacer lo mismo llegando hasta la mesa directiva.
Toda la secuencia quedó registrada por los celulares de testigos en el recinto, que grabaron sin querer el momento en que Yuriri Ayala (Morena) golpeó en la cabeza a Álvarez.
Tras esa primera agresión, la diputada Claudia Pérez le tiró del pelo a Yuriri en defensa de Álvarez.
Mientras tanto, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, Jesús Sesma, trataba de desalentar la pelea. Finalmente el diputado por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) tuvo que levantar la sesión hasta que se calmaran los ánimos.
El debate civilizado se retomó una hora más tarde, pero el papelón ya estaba hecho, y el video de la pelea entre diputadas dio la vuelta al mundo.
"Estoy convencido de que perdió la política, perdió el poder legislativo. Considero que no hay una discusión que pueda fundamentar un acto como el que vivimos ayer", aseguró este martes Sesma en diálogo con el programa de “Sergio Sarmiento y Lupita Juárez”, de Heraldo Radio de México.
De paso, el episodio complicó la aprobación de la conformación del paquete fiscal de la Ley de Ingresos y de Egresos.
"Ayer era el último día para poderlo aprobar, eso evidentemente lo que genera es que se vayan calentando los sentimientos y es lamentable que de un lado se frene la tribuna y empiezan los intercambios de palabras e intercambios físicos, que se llega a lo que ustedes están viendo lamentablemente", señaló el legislador.
