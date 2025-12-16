Estados Unidos designó al Clan del Golfo de Colombia como una organización terrorista
Desde el Departamento de Estado sostuvieron que se trata de una organización “delictiva, violenta y poderosa, con miles de integrantes”.
El Gobierno de Estados Unidos anunció la designación del Clan del Golfo de Colombia como organización terrorista extranjera. La decisión fue informada a través de un aviso publicado por el Departamento de Estado, que incluyó a la banda en la lista de Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés) y como Terroristas Globales Especialmente Designados (SDGT).
Desde Washington describieron al Clan del Golfo se encuentra establecido en Colombia como una organización “delictiva, violenta y poderosa, con miles de integrantes” y una fuerte capacidad operativa. Según el Departamento de Estado, su principal fuente de financiamiento es el tráfico de cocaína, actividad que le permite sostener campañas de violencia armada.
El grupo fue señalado como responsable de atentados terroristas perpetuados contra funcionarios públicos, fuerzas de seguridad, personal militar y también contra civiles en distintas regiones de Colombia.
“Estados Unidos continuará utilizando todas las herramientas disponibles para proteger a nuestra nación y detener las campañas de violencia y terror cometidas por los carteles internacionales y las organizaciones criminales transnacionales. Nos comprometemos a negar la financiación y los recursos a estos terroristas”, indicaron desde el Departamento de Estado en el anuncio emitido este martes.
La medida fue adoptada en el marco de la sección 219 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos y de la orden ejecutiva 13224. Las designaciones como organización terrorista extranjera (FTO) comenzarán a regir formalmente una vez que sean publicadas en el Registro Federal.
¿Qué es el Clan del Golfo de Colombia?
El Clan del Golfo es una organización criminal nacida en Colombia, con fuerte presencia en el narcotráfico y en economías ilegales asociadas. En los últimos años comenzó a autodenominarse "Ejército Gaitanista de Colombia", en un intento por presentarse como un actor político armado similar a otras organizaciones del conflicto colombiano.
Sin embargo, las autoridades estadounidenses consideran que no tiene objetivos políticos concretos y que su accionar responde principalmente a intereses criminales, motivo por el cual el Gobierno del expresidente Joe Biden sancionó el año pasado a los principales líderes del Clan del Golfo.
Además del tráfico de cocaína, el grupo está vinculado a extorsiones, control territorial y ataques armados contra el Estado. Su estructura jerárquica y su expansión territorial lo convirtieron en uno de los principales actores del crimen organizado en el país.
En el plano político, el Clan del Golfo mantiene actualmente conversaciones con el Gobierno del presidente colombiano Gustavo Petro en Qatar, como parte del plan oficial para alcanzar la paz tras más de seis décadas de conflicto armado. Según dijo el jefe negociador del Gobierno a Reuters la semana pasada, un eventual acuerdo implicaría que los principales líderes cumplan penas de prisión, mientras el Ejecutivo busca dejar avances consolidados antes de que asuma un nuevo gobierno el año que viene.
Estados Unidos difundió un nuevo video con ataques a presuntas "narcolanchas" en el Pacífico
El ejército de Estados Unidos confirmó en las últimas horas una nueva serie de ataques en el océano Pacífico oriental que dejó un saldo de ocho personas muertas, luego de que fueran alcanzadas tres embarcaciones que, según Washington, estaban vinculadas al contrabando de drogas y armas.
El hecho ocurrió cerca de las costas de Colombia y se encuadra dentro del operativo denominado 'Lanza del Sur', una iniciativa militar que, de acuerdo a las autoridades norteamericanas, apunta a reforzar el control sobre rutas marítimas utilizadas por organizaciones criminales. Pese a la gravedad del episodio, desde el Gobierno estadounidense no se difundieron pruebas concretas que respalden las acusaciones contra los ocupantes de los botes atacados.
Según detalló el Comando Sur de Estados Unidos, la ofensiva se desarrolló durante la noche de este lunes y estuvo dirigida contra tres embarcaciones que se desplazaban por zonas consideradas estratégicas para el narcotráfico internacional.
En una publicación realizada en su cuenta oficial de X, el organismo militar informó que “durante los ataques fueron abatidos ocho tripulantes” y acompañó el comunicado con un video del operativo, que habría sido ordenado por el secretario de Guerra, Pete Hegseth. En las imágenes difundidas se observan tres botes distintos flotando en el agua, instantes antes de ser impactados y explotar tras los ataques.
