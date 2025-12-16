Estados Unidos designó al Clan del Golfo de Colombia como una organización terrorista

¿Qué es el Clan del Golfo de Colombia?

clan del golfo colombia

El Clan del Golfo es una organización criminal nacida en Colombia, con fuerte presencia en el narcotráfico y en economías ilegales asociadas. En los últimos años comenzó a autodenominarse "Ejército Gaitanista de Colombia", en un intento por presentarse como un actor político armado similar a otras organizaciones del conflicto colombiano.

Sin embargo, las autoridades estadounidenses consideran que no tiene objetivos políticos concretos y que su accionar responde principalmente a intereses criminales, motivo por el cual el Gobierno del expresidente Joe Biden sancionó el año pasado a los principales líderes del Clan del Golfo.

Además del tráfico de cocaína, el grupo está vinculado a extorsiones, control territorial y ataques armados contra el Estado. Su estructura jerárquica y su expansión territorial lo convirtieron en uno de los principales actores del crimen organizado en el país.

En el plano político, el Clan del Golfo mantiene actualmente conversaciones con el Gobierno del presidente colombiano Gustavo Petro en Qatar, como parte del plan oficial para alcanzar la paz tras más de seis décadas de conflicto armado. Según dijo el jefe negociador del Gobierno a Reuters la semana pasada, un eventual acuerdo implicaría que los principales líderes cumplan penas de prisión, mientras el Ejecutivo busca dejar avances consolidados antes de que asuma un nuevo gobierno el año que viene.

Estados Unidos difundió un nuevo video con ataques a presuntas "narcolanchas" en el Pacífico

ataque pacifico eeuu

El ejército de Estados Unidos confirmó en las últimas horas una nueva serie de ataques en el océano Pacífico oriental que dejó un saldo de ocho personas muertas, luego de que fueran alcanzadas tres embarcaciones que, según Washington, estaban vinculadas al contrabando de drogas y armas.

El hecho ocurrió cerca de las costas de Colombia y se encuadra dentro del operativo denominado 'Lanza del Sur', una iniciativa militar que, de acuerdo a las autoridades norteamericanas, apunta a reforzar el control sobre rutas marítimas utilizadas por organizaciones criminales. Pese a la gravedad del episodio, desde el Gobierno estadounidense no se difundieron pruebas concretas que respalden las acusaciones contra los ocupantes de los botes atacados.

Según detalló el Comando Sur de Estados Unidos, la ofensiva se desarrolló durante la noche de este lunes y estuvo dirigida contra tres embarcaciones que se desplazaban por zonas consideradas estratégicas para el narcotráfico internacional.

En una publicación realizada en su cuenta oficial de X, el organismo militar informó que “durante los ataques fueron abatidos ocho tripulantes” y acompañó el comunicado con un video del operativo, que habría sido ordenado por el secretario de Guerra, Pete Hegseth. En las imágenes difundidas se observan tres botes distintos flotando en el agua, instantes antes de ser impactados y explotar tras los ataques.