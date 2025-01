Edmundo González Urrutia: "Maduro consumó hoy un golpe de Estado y se autocorona dictador"

Embed ¡Compatriotas venezolanos!



Represento la voluntad de casi 8 millones de venezolanos dentro de la patria, y la de los millones de compatriotas a quienes se les impidió votar en el extranjero, y tengo el deber de defender ese compromiso. pic.twitter.com/697Z9ISP08 — Edmundo González (@EdmundoGU) January 10, 2025

"Sigo trabajando las condiciones para mi ingreso en Venezuela y asumir, como lo manda la Constitución, y me lo ha ordenado el pueblo la presidencia de la república y la comandancia en jefe de las fuerzas armadas nacionales", siguió.

Denunció además que el cierre de fronteras fue orquestado para evitar su regreso a Venezuela y justificar un eventual derribo de su avión.

"Pronto, muy pronto, aunque ellos hagan lo que hagan, lograremos entrar a Venezuela y le pondremos fin a esta tragedia. Estoy muy cerca de Venezuela. Estoy listo para el ingreso seguro en el momento propicio. Haré valer los votos que representan la recuperación de nuestra democracia", siguió González Urrutia.

maduro asunción

Aseguró además que seguirá trabajando junto a la comunidad internacional que lo reconoce como el presidente electo de Venezuela, entre ellos el gobierno de Javier Milei, y destacó el aumento de la presión internacional.

"Como comandante en jefe ordeno al alto mando militar desconocer órdenes ilegales que le sean dadas por quienes confiscan el poder y preparen mis condiciones de seguridad para asumir el cargo de presidente de la república que me confió la soberanía popular", sentenció y siguió: "a los cuerpos militares y policiales les ordeno el cese de la represión".

"A las instituciones nacionales, les digo por la paz de la República, deben desconocer al régimen ilegítimo que ha pretendido confiscar nuevamente el poder", reclamó y sentenció: "la libertad siempre derrota a la tiranía y es la obra de la confianza".

Y concluyó: "expreso mi agradecimiento a los gobiernos que me reconocen como presidente electo, y a los que no lo han hecho les recuerdo que en esta hora grave, en la lucha por la libertad, no queda espacio para la neutralidad".