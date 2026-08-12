El alcalde de Nueva York apoyó la Ley de Protección al Repartidor, que podría afectar a Amazon

"Grandes empresas como Amazon han construido una vasta red de subcontratistas que entregan sus paquetes mientras las protegen de la responsabilidad. Esto deja a nuestros trabajadores desprotegidos y nuestras calles menos seguras. Es hora de un cambio", expresó.

"Estoy orgulloso de apoyar la Ley de Protección de Entregas para reprimir la subcontratación explotadora y construir una economía que funcione para todos", cerró el mandatario de la Gran Manzana.

Desde el inicio de su gestión el demócrata Mamdani se ubicó entre el resquemor entre las grandes compañías asentadas en Nueva York -a quienes prometió aumentarles los impuestos, entre otras medidas- y el apoyo de la población de a pie, que espera un sistema más equitativo para equilibrar sus finanzas.

La iniciativa de Cabán atiende al interés de ese segundo grupo de neoyorquinos porque crea un régimen de licencias para los "centros de última milla", que estará a cargo del Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador (DCWP).

Con ese régimen, las empresas de mensajería tendrían que pagar una tarifa anual de 500 dólares por local y hacerse cargo de mantener los estándares de seguridad y capacitación de sus empleados.

Además prohíbe la subcontratación para las tareas centrales de reparto y almacenamiento, con lo que Amazon no podría contratar a una empresa menor para cumplir con sus repartos en su nombre.

De aprobarse, la ley cada compañía tendría 12 meses para acomodar su estructura, con extensiones limitadas para contratos vigentes, so pena de multas de 1.000 dólares diarios para empleadores que no cumplan, y la posibilidad de que el personal inicie acciones legales si no se respetan sus derechos.

Desde Amazon la respuesta fue tajante: la vocera Kelly Nantel afirmó en las últimas horas que la norma podría poner en riesgo más de 5.000 empleos en la ciudad de Nueva York.

En una comunicación con la publicación Business Insider, Nantel citó un estudio elaborado por la consultora AKRF (y financiado por Amazon) que determinó que el envío de cada paquete podría encarecerse hasta U$S5,20, lo que representaría 664 dólares anuales por hogar.