LeBron James ya tiene fecha para su debut oficial con los Sixers: cuándo será y contra quién jugará

La situación no sería inédita en la NBA: J.J. Redick, actual entrenador de los Lakers y exjugador de los Sixers, realizó durante su etapa en Philadelphia el trayecto desde Brooklyn, donde vivía con su familia.

Más allá de dónde establezca su residencia, la decisión de LeBron también muestra que su carrera excede desde hace tiempo lo que sucede dentro de una cancha. El jugador mantiene una fuerte actividad empresarial y comercial, y Nueva York representa uno de los grandes centros de negocios, medios y entretenimiento de Estados Unidos.

El "efecto LeBron" ya impactó en los Sixers

La llegada del cuatro veces MVP también modificó inmediatamente la exposición de Philadelphia. Los Sixers tendrán 34 partidos televisados a nivel nacional durante la temporada 2026/27, el máximo posible para una franquicia.

El dato sirve para dimensionar lo que significa incorporar a LeBron a esta altura de su carrera. A los 41 años, el jugador ya no necesita demostrar que es una de las figuras más importantes de la historia de la NBA: su sola presencia genera interés televisivo, mediático y comercial.

Y la NBA parece haber entendido perfectamente ese fenómeno. En lugar de darle un debut discreto, la liga colocó a LeBron en el centro de una de las noches más importantes de su calendario: enfrentará a los campeones en el Madison Square Garden y será uno de los protagonistas de la jornada inaugural.

La historia tendrá otro capítulo especial el 25 de diciembre, cuando los Sixers visiten a Los Angeles Lakers. Será el primer enfrentamiento de LeBron contra la franquicia con la que disputó las últimas ocho temporadas de su carrera y con la que consiguió un campeonato.