LeBron James ya tiene fecha para su debut oficial con los Sixers: cuándo será y contra quién jugará
El astro estadounidense comenzará una nueva etapa de su carrera en Philadelphia y la NBA ya le preparó un estreno a la altura de su figura.
LeBron James ya tiene fecha para su esperado debut oficial con los Philadelphia 76ers. El astro de 41 años comenzará su nueva etapa en la NBA nada menos que ante los actuales campeones y en uno de los escenarios más emblemáticos del básquet mundial.
El estreno será el martes 20 de octubre, cuando los Sixers visiten a los New York Knicks en el Madison Square Garden. El partido tendrá además un condimento especial: será la noche en la que los Knicks recibirán el anillo y levantarán el banner por su campeonato, el primero de la franquicia desde 1973.
De esta manera, LeBron tendrá su primera presentación con Philadelphia frente a una de las franquicias más importantes de la NBA y en el escenario más famoso de Nueva York. También será el debut oficial de Jaylen Brown, otra de las grandes incorporaciones de los Sixers para la temporada 2026/27.
LeBron, entre Philadelphia y Nueva York
La llegada de James a Philadelphia tiene además una particularidad fuera de lo estrictamente deportivo. El jugador podría mantener su residencia en Nueva York mientras juega para los Sixers y trasladarse a Philadelphia para los partidos y compromisos con el equipo.
La posibilidad fue mencionada por el periodista Shams Charania y se vincula con el interés personal de LeBron por instalarse en Nueva York. Incluso se especuló con la posibilidad de que realice el trayecto entre ambas ciudades en helicóptero, aunque el propio jugador todavía no confirmó dónde vivirá durante la temporada.
La situación no sería inédita en la NBA: J.J. Redick, actual entrenador de los Lakers y exjugador de los Sixers, realizó durante su etapa en Philadelphia el trayecto desde Brooklyn, donde vivía con su familia.
Más allá de dónde establezca su residencia, la decisión de LeBron también muestra que su carrera excede desde hace tiempo lo que sucede dentro de una cancha. El jugador mantiene una fuerte actividad empresarial y comercial, y Nueva York representa uno de los grandes centros de negocios, medios y entretenimiento de Estados Unidos.
El "efecto LeBron" ya impactó en los Sixers
La llegada del cuatro veces MVP también modificó inmediatamente la exposición de Philadelphia. Los Sixers tendrán 34 partidos televisados a nivel nacional durante la temporada 2026/27, el máximo posible para una franquicia.
El dato sirve para dimensionar lo que significa incorporar a LeBron a esta altura de su carrera. A los 41 años, el jugador ya no necesita demostrar que es una de las figuras más importantes de la historia de la NBA: su sola presencia genera interés televisivo, mediático y comercial.
Y la NBA parece haber entendido perfectamente ese fenómeno. En lugar de darle un debut discreto, la liga colocó a LeBron en el centro de una de las noches más importantes de su calendario: enfrentará a los campeones en el Madison Square Garden y será uno de los protagonistas de la jornada inaugural.
La historia tendrá otro capítulo especial el 25 de diciembre, cuando los Sixers visiten a Los Angeles Lakers. Será el primer enfrentamiento de LeBron contra la franquicia con la que disputó las últimas ocho temporadas de su carrera y con la que consiguió un campeonato.
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