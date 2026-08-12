Piden no usar electrodomésticos durante una hora por el eclipse solar
Una compañía de electricidad ofreció una hora gratis de suministro a quienes no usen electrodomésticos durante el eclipse solar de este miércoles.
Este miércoles, 12 de agosto, el mundo entero se puso a seguir la progesión del eclipse solar que se puede disfrutar a simple vista en el hemisferio norte, con la protección adecuada. Durante la jornada una compañía de electricidad del Reino Unido pidió a sus clientes que no usen sus electrodomésticos para no generar una presión extra en la red de suministro.
La firma Octopus Energy le pidió a millones de clientes que eviten el uso de lavarropas, lavavajillas y otros electrodomésticos grandes este miércoles, al menos entre las 18 y las 20, que será el lapso de tiempo en el que el eclipse solar sea más poderoso en esas latitudes.
Según informó el sitio El Cronista, el fenómeno podría reducir hasta un 95% la luz solar en algunas zonas del Reino Unido y por ende caería la producción de electricidad que dependa de ese recurso natural.
Para hacer las cosas más complicadas, las compañías de electricidad británicas ya prevén un pico de demanda de luz post eclipse solar: la población que pasó la tarde afuera para ver el fenómeno retomaría su rutina de cocina, baños, limpieza o lavandería al final del día.
A cambio de la cortesía de no sobrecargar la red de electricidad, Octopus Energy le ofreció a sus clientes una hora de energía gratuita para este fin de semana, pero sólo para quienes están anotados en sus programas de recompensas.
Mientras tanto, la compañía NESO (siglas del National Energy System Operator para Gran Bretaña) calculó una pérdida de entre 700 megavatios y 1,3 gigavatios de generación solar de energía en el Reino Unido como consecuencia del eclipse de este miércoles, y por eso encaró hace un año los preparativos para compensarla.
De acuerdo a los datos brindados por la NASA, la franja de oscuridad total abarcará un recorrido sobre Groenlandia, Islandia, el océano Atlántico Norte, el norte de Rusia, gran parte de España y el noroeste de Portugal.
Además, en diversos sectores de Canadá, Estados Unidos, Europa y África se podrá apreciar de forma parcial.
Como no será posible seguir en vino el fenómeno desde Sudamérica y otros puntos del hemisferio sur, los aficionados tendrán que recurrir a las transmisiones virtuales y vía streaming que realizarán la NASA y diversos observatorios internacionales en YouTube.
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