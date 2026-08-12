Piden no usar electrodomésticos durante una hora por el eclipse solar

Mientras tanto, la compañía NESO (siglas del National Energy System Operator para Gran Bretaña) calculó una pérdida de entre 700 megavatios y 1,3 gigavatios de generación solar de energía en el Reino Unido como consecuencia del eclipse de este miércoles, y por eso encaró hace un año los preparativos para compensarla.

De acuerdo a los datos brindados por la NASA, la franja de oscuridad total abarcará un recorrido sobre Groenlandia, Islandia, el océano Atlántico Norte, el norte de Rusia, gran parte de España y el noroeste de Portugal.

Además, en diversos sectores de Canadá, Estados Unidos, Europa y África se podrá apreciar de forma parcial.

Como no será posible seguir en vino el fenómeno desde Sudamérica y otros puntos del hemisferio sur, los aficionados tendrán que recurrir a las transmisiones virtuales y vía streaming que realizarán la NASA y diversos observatorios internacionales en YouTube.