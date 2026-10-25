El canal de WhatsApp que llevó a Lula a superar los 10 millones de seguidores y definir la campaña
Administrado por el diputado André Janones, el espacio de mensajería escaló de forma exponencial en 17 días y se convirtió en la maquinaria clave de movilización oficialista.
La campaña digital del actual mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, encontró en la mensajería instantánea su arma más efectiva de movilización de masas. El canal de WhatsApp titulado "Ejército de Lula", creado y coordinado por el diputado federal André Janones, experimentó un crecimiento exponencial tras la primera vuelta electoral y logró superar la marca de los 10 millones de integrantes en la recta final hacia el balotaje.
El espacio digital, que contaba con unos 60 mil seguidores al cierre del primer turno de octubre, se disparó masivamente durante los 17 días posteriores hasta posicionarse como el segundo canal más grande de la plataforma en todo Brasil, superando incluso las métricas de cuentas corporativas globales como Netflix.
El método de las "misiones" y la pulseada judicial
La dinámica del canal operaba bajo un esquema de comando directo implementado por Janones, quien ya había coordinado la estrategia digital del oficialismo en 2022. Mediante audios, videos y directivas explícitas encabezadas por la consigna "¡Gente, urgente!", se impartían las llamadas "misiones": tareas concretas destinadas a que los simpatizantes viralicen contenidos y contrarresten los mensajes de la oposición en las redes sociales.
La masividad de la herramienta generó turbulencias institucionales cuando la campaña de Flávio Bolsonaro interpuso diversos recursos ante el Tribunal Superior Electoral (TSE) para lograr su suspensión. Sin embargo, las embestidas judiciales fueron resistidas mediante fallos contrapuestos de la Corte, convirtiendo cada controversia legal en un nuevo impulso que aceleró la incorporación masiva de usuarios.
Impacto en el resultado electoral
Analistas políticos y referentes del Partido de los Trabajadores coinciden en señalar que la efectividad de este canal de comunicación directa, reforzado por una transmisión en vivo que superó el millón y medio de espectadores simultáneos, resultó determinante para revertir el escenario adverso de la primera vuelta, consolidando junto a la movilización callejera el triunfo que le otorgó a Lula la reelección presidencial.
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