El canal de WhatsApp que llevó a Lula a superar los 10 millones de seguidores y definir la campaña

Impacto en el resultado electoral

Analistas políticos y referentes del Partido de los Trabajadores coinciden en señalar que la efectividad de este canal de comunicación directa, reforzado por una transmisión en vivo que superó el millón y medio de espectadores simultáneos, resultó determinante para revertir el escenario adverso de la primera vuelta, consolidando junto a la movilización callejera el triunfo que le otorgó a Lula la reelección presidencial.