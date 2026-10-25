Sergio Massa saludó la reelección de su amigo Lula y destacó la historia del obrero que fundó la clase media
El exministro de Economía felicitó al mandatario brasileño tras revertirse el resultado de la primera vuelta, enfatizando la importancia de la amistad y los logros sociales aún por encima de la relación bilateral para el desarrollo regional.
El exministro de Economía y referente del Frente Renovador, Sergio Massa, expresó este domingo su felicitación a su amigo Luiz Inácio Lula da Silva tras su victoria en el balotaje presidencial de Brasil. A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, el dirigente argentino reivindicó la trayectoria del líder del Partido de los Trabajadores (PT) y definió su reelección como un reconocimiento histórico a su carrera política.
En su publicación, Massa dejó en claro su posicionamiento en el contexto internacional al señalar: "Hoy, como ayer, del lado Lula de la vida". Su pronunciamiento se sumó a los múltiples respaldos de dirigentes del peronismo y de la región tras la oficialización de los cómputos definitivos por parte del Tribunal Superior Electoral.
El reconocimiento a la trayectoria
El mensaje del dirigente argentino se centró en destacar el recorrido personal y político de Lula, a quien calificó como "el obrero que perdió hasta ganar, que fundó la clase media brasilera e industrializó su país defendiendo la soberanía y sus recursos".
En ese sentido, remarcó la importancia de la victoria electoral en la segunda vuelta frente a Flávio Bolsonaro, señalando que la carrera del mandatario no se detiene con este resultado, sino que consolida su legado en la política sudamericana. "La historia de Lula no termina acá. Hoy lo pone donde se merece: en la historia", enfatizó.
La relación con la Argentina
Asimismo, el ex candidato presidencial destacó el afecto histórico que el presidente brasileño siempre manifestó hacia el país. Según expresó, "el que siempre tuvo un abrazo y una muestra de cariño para la Argentina merecía este reconocimiento".
El pronunciamiento de Massa cerró una serie de felicitaciones de figuras políticas del espacio de Unión por la Patria que celebraron la reversión del resultado de la primera vuelta electoral en el país vecino.
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