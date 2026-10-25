Sergio Massa saludó la reelección de su amigo Lula y destacó la historia del obrero que fundó la clase media

El exministro de Economía y referente del Frente Renovador, Sergio Massa, expresó este domingo su felicitación a su amigo Luiz Inácio Lula da Silva tras su victoria en el balotaje presidencial de Brasil. A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, el dirigente argentino reivindicó la trayectoria del líder del Partido de los Trabajadores (PT) y definió su reelección como un reconocimiento histórico a su carrera política.