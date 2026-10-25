Lula completa una remontada histórica y logra la reelección en Brasil
El mandatario se impuso sobre Flávio Bolsonaro en un balotaje ajustado, revirtiendo el resultado de la primera vuelta del 4 de octubre.
En una definición histórica para la política sudamericana, Luiz Inácio Lula da Silva se consagró este domingo al lograr la reelección en Brasil tras imponerse en la segunda vuelta ante Flávio Bolsonaro. El líder del Partido de los Trabajadores (PT) logró concretar la remontada luego de haber quedado en segundo lugar en los comicios del pasado 4 de octubre, donde la fuerza opositora encabezada por el senador del Partido Liberal (PL) se había impuesto por casi dos puntos porcentuales.
Con el 99% de los votos escrutados Lula consiguió el 51,76% de los sufragios mientras que Flávio Bolsonaro obtuvo el 48,24%.
El cierre del escrutinio definitivo por parte del Tribunal Superior Electoral (TSE) confirmó el triunfo de la fórmula oficialista tras una jornada caracterizada por la alta participación ciudadana y una paridad voto a voto que se mantuvo durante todo el recuento. Con esta victoria, el mandatario asegurará la continuidad de su gestión por un nuevo período constitucional al frente del Planalto.
La clave de la remontada
El vuelco en los resultados respecto a la primera ronda responde a la reasignación del voto flotante y a una movilización decisiva del electorado en regiones clave del país. Tras haber obtenido el 45,16% de los sufragios en el primer turno frente al 47,03% del candidato opositor, el espacio oficialista logró captar la mayor proporción de los sufragios de las terceras fuerzas y reducir significativamente los niveles de abstención en los grandes centros urbanos.
La jornada no estuvo exenta de fricciones: la difusión inicial de los datos debió extenderse por resolución judicial hasta las 19 horas debido a complicaciones en el transporte público registradas en estados estratégicos como Bahía y San Pablo, lo que postergó la consolidación de la tendencia definitiva hasta pasadas las primeras horas de la noche.
El nuevo escenario político
El desenlace electoral configura un nuevo mapa de poder en el gigante sudamericano. Con un Congreso de representación repartida y un país altamente polarizado, el mandatario enfrentará el desafío de articular alianzas parlamentarias para llevar adelante su programa de gobierno y garantizar la estabilidad institucional en el próximo período presidencial.
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