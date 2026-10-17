El cirujano de León XIV avala el viaje a Sudamérica: "No hay motivos clínicos para no realizarlo"
Margaritora, quien operó al Papa el 13 de octubre, afirma que puede afrontar el viaje del 6 al 17 de noviembre y que su recuperación avanza según los plazos previstos.
El profesor Stefano Margaritora, cirujano que operó a León XIV del pulmón el martes 13 de octubre, declaró en una entrevista concedida a los medios vaticanos que, desde el punto de vista médico, el Pontífice puede afrontar el exigente viaje a América Latina previsto del 6 al 17 de noviembre. "Diría que no hay motivos clínicos por los que no se pueda realizar este viaje", afirmó. Margaritora es catedrático de Cirugía Torácica en la Universidad Católica del Sagrado Corazón y director de la Unidad Operativa Compleja de Cirugía Torácica de la Fundación Policlínico Universitario Agostino Gemelli IRCCS.
Consultado sobre el estado de León XIV, el especialista señaló que, al momento del alta hospitalaria, el Papa presentaba condiciones clínicas absolutamente satisfactorias. Sus análisis de sangre resultaban completamente normales y la función cardíaca estaba en orden. La reexpansión del pulmón después de la intervención sigue los plazos previstos habitualmente. En términos generales, su estado es bueno. El Pontífice "ha sido un paciente ideal", agregó.
Respecto al descubrimiento del adenocarcinoma pulmonar, Margaritora explicó que fue absolutamente fortuito, como, por desgracia, sucede con frecuencia. Al realizarle unas pruebas rutinarias del abdomen, se descubrió en el tórax, en las bases pulmonares, una pequeña mancha. Esto resulta bastante normal, porque cuando se realizan pruebas radiológicas del abdomen, dado que el diafragma tiene una forma similar a la de un paracaídas, normalmente se visualizan las bases pulmonares. Pero, desde luego, si aquella pequeña mancha hubiera estado un poco más arriba, no se habría visto. El cirujano también confesó haber vivido "una emoción íntima que no consigo describir", aunque calificó la intervención como rutinaria. Aún se necesitan diez días para la recuperación completa.
El Sumo Pontífice se retiró este sábado del centro sanitario sonriente y saludando a la prensa
El papa León XIV recibió el alta médica y salió este sábado del Hospital Policlínico Gemelli de Roma, luego de que el equipo médico de la Santa Sede lo autorizara tras evaluar los resultados de sus análisis de sangre, una radiografía de tórax y su favorable evolución clínica.
El Sumo Pontífice había sido ingresado e intervenido quirúrgicamente el pasado martes para extirparle el lóbulo inferior del pulmón derecho debido a un adenocarcinoma.
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