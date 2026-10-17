El papa León XIV recibe este sábado el alta hospitalaria tras ser operado de un cáncer pulmonar

León XIV celebró una misa y agradeció mensajes de periodistas acreditados en el Vaticano

Mientras “mejora” de la operación a la que fue sometido, según se informó oficialmente, León XIV leyó los mensajes de buenos deseos que recibió este viernes mediante una tarjeta que le entregaron los corresponsales de prensa en Roma y agradeció las oraciones por su recuperación.

El Papa agradeció a los periodistas por las palabras de aliento que le hicieron llegar a su habitación del Policlínico Agostino Gemelli, donde sigue internado tras ser operado por un tumor en un pulmón.

Les impartió a todos la Bendición Apostólica y aseguró que los periodistas realizan su trabajo “al servicio de una buena información”, de acuerdo a la información suministrada por fuentes oficiales del Vaticano.

El papa León XIV Mejora y vuelta a la actividad

Este viernes también se informó que León XIV, de 71 años, celebró una misa en el nosocomio donde está internado luego de que se conociera el nuevo parte médico, difundido por el Vaticano sobre su estado de salud, en el que se confirma una “mejora constante” en el proceso posoperatorio.

Durante la ceremonia, que contó con la presencia de miembros de la Gendarmería del Vaticano y profesionales sanitarios fuera de servicio, el Papa distribuyó personalmente la comunión y dedicó su homilía a agradecer profundamente a los médicos, enfermeros y auxiliares por el trabajo diario que realizan cuidando a los enfermos en su fragilidad.

Según el reporte conocido en las últimas horas, “en su cuarto día en el hospital, los médicos del papa León XIV dicen que nuevas pruebas de sangre y una radiografía de tórax confirman la mejora constante en su estado general”.

“El Papa continúa con la fisioterapia respiratoria, y está llevando a cabo sus actividades diarias normales de manera completamente independiente mientras se recupera de la cirugía del martes”, añade el reporte oficial.

Además, se confirmó oficialmente que el Sumo Pontífice retomará sus compromisos pastorales y protocolares este domingo, cuando encabece la tradicional oración del Ángelus ante los fieles congregados en Roma.