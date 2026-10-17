Así salió el papa León XIV del hospital de Roma en el que fue operado de un cáncer de pulmón

Los médicos Luigi Carbone y Stefano Margaritora validaron su salida luego de que los análisis de sangre y una radiografía de tórax confirmaran una mejora sostenida en su estado clínico tras ser operado de un adenocarcinoma pulmonar.

Al Sumo Pontífice, de 71 años, se le extirpó el pasado martes el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una cirugía videoasistida que duró unas tres horas.

Comunicado del Vaticano sobre la salud del papa León XIV

Tras las conclusiones de los médicos comunicadas esta mañana, el #PapaLeónXIV recibirá hoy, sábado 17 de octubre, el alta hospitalaria del Policlínico Gemelli, donde se encontraba ingresado para someterse a una intervención en el pulmón derecho. @HolySeePress https://t.co/WjHLMdNlpD — Vatican News (@vaticannews_es) October 17, 2026

Tras su regreso al Vaticano, está previsto que el Papa rece el Ángelus desde la ventana de sus aposentos, en tanto que durante su internación ya había retomado tareas de trabajo de forma independiente y realizado fisioterapia respiratoria.

El equipo médico aguarda los resultados detallados de anatomía patológica para determinar la genética del tumor y evaluar si necesitará algún tratamiento complementario.

León XIV celebró una misa y agradeció mensajes de periodistas acreditados en el Vaticano

Mientras “mejora” de la operación a la que fue sometido, según se informó oficialmente, León XIV leyó los mensajes de buenos deseos que recibió este viernes mediante una tarjeta que le entregaron los corresponsales de prensa en Roma y agradeció las oraciones por su recuperación.

El Papa agradeció a los periodistas por las palabras de aliento que le hicieron llegar a su habitación del Policlínico Agostino Gemelli, donde sigue internado tras ser operado por un tumor en un pulmón.

Les impartió a todos la Bendición Apostólica y aseguró que los periodistas realizan su trabajo “al servicio de una buena información”, de acuerdo a la información suministrada por fuentes oficiales del Vaticano.