Así salió el papa León XIV del hospital de Roma en el que fue operado de un cáncer de pulmón
El Sumo Pontífice se retiró este sábado del centro sanitario sonriente y saludando a la prensa.
El papa León XIV recibió el alta médica y salió este sábado del Hospital Policlínico Gemelli de Roma, luego de que el equipo médico de la Santa Sede lo autorizara tras evaluar los resultados de sus análisis de sangre, una radiografía de tórax y su favorable evolución clínica.
El Sumo Pontífice había sido ingresado e intervenido quirúrgicamente el pasado martes para extirparle el lóbulo inferior del pulmón derecho debido a un adenocarcinoma.
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De esta manera, el Papa regresó a su residencia vaticana para continuar de forma progresiva con su recuperación, en tanto que está confirmado que este domingo rece el Ángelus desde la ventana de su estudio en el Palacio Apostólico.
Siguen los preparativos para el viaje del papa León XIV a la Argentina
En tanto, los preparativos para su viaje a Uruguay, Argentina y Perú pautado para noviembre siguen en marcha, aunque su realización final dependerá de cómo continúe su evolución y de las recomendaciones médicas definitivas.
El papa León XIV recibe este sábado el alta hospitalaria tras ser operado de un cáncer pulmonar
El papa León XIV recibe este sábado el alta hospitalaria y abandona el Hospital Gemelli de Roma, según confirmó la oficina de prensa del Vaticano.
Los médicos Luigi Carbone y Stefano Margaritora validaron su salida luego de que los análisis de sangre y una radiografía de tórax confirmaran una mejora sostenida en su estado clínico tras ser operado de un adenocarcinoma pulmonar.
Al Sumo Pontífice, de 71 años, se le extirpó el pasado martes el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una cirugía videoasistida que duró unas tres horas.
Comunicado del Vaticano sobre la salud del papa León XIV
Tras su regreso al Vaticano, está previsto que el Papa rece el Ángelus desde la ventana de sus aposentos, en tanto que durante su internación ya había retomado tareas de trabajo de forma independiente y realizado fisioterapia respiratoria.
El equipo médico aguarda los resultados detallados de anatomía patológica para determinar la genética del tumor y evaluar si necesitará algún tratamiento complementario.
León XIV celebró una misa y agradeció mensajes de periodistas acreditados en el Vaticano
Mientras “mejora” de la operación a la que fue sometido, según se informó oficialmente, León XIV leyó los mensajes de buenos deseos que recibió este viernes mediante una tarjeta que le entregaron los corresponsales de prensa en Roma y agradeció las oraciones por su recuperación.
El Papa agradeció a los periodistas por las palabras de aliento que le hicieron llegar a su habitación del Policlínico Agostino Gemelli, donde sigue internado tras ser operado por un tumor en un pulmón.
Les impartió a todos la Bendición Apostólica y aseguró que los periodistas realizan su trabajo “al servicio de una buena información”, de acuerdo a la información suministrada por fuentes oficiales del Vaticano.
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