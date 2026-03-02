El Congreso de los Estados Unidos publicó las declaraciones de Hillary y Bill Clinton sobre Jeffrey Epstein
Un comité especial de la Cámara de Representantes le tomó declaración al expresidente y a la otrora Secretaria de Estado sobre su vínculo con Jeffrey Epstein.
El Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos publicó este lunes los videos de las declaraciones a puertas cerradas que se le tomó al expresidente Bill Clinton y a su mujer, Hillary Rodham Clinton, en referencia a su vínculo con el financista Jeffrey Epstein.
A pesar de sus reiterados pedidos de declarar públicamente, Bill y Hillary Clinton dieron sus testimonios desde su residencia en Chappaqua, estado de Nueva York, sólo para negar todo vínculo con Jeffrey Epstein, aún a pesar de las fotos donde se los veía en situaciones sociales.
La primera en declarar fue Hillary Clinton, quien aseguró que no conocía a Jeffrey Epstein.
Al día siguiente, el viernes 27 de febrero, Bill Clinton afirmó que sí entabló un vínculo con el financista pero que rompió sus lazos con en 2008, justo antes de que salieran a la luz los delitos sexuales por los que Epstein recibió su primera condena por el abuso sexual de menores de 14 años.
Además, el expresidente estadounidense confirmó que viajó en el jet privado de Jeffrey Epstein a comienzos de la década de 2000 vinculados a los trabajos humanitarios que dependían de la Fundación Clinton.
Mientras Bill Clinton sostuvo ante el Comité que no había hecho "nada malo", y se negó a dar explicaciones por las múltiples imágenes que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos publicó en enero de este año, Hillary Clinton pidió que el panel tome declaración al presidente Donald Trump.
El estrecho lazo entre Donald Trump y Jeffrey Epstein estaría aún mejor documentado que el del financista y los Clinton, y según la otrora Secretaria de Estado los legisladores deberían preguntarle "directamente bajo juramento" al actual mandatario "sobre las decenas de miles de veces que aparece en los archivos" publicados recientemente.
Aunque el sólo hecho de figurar en los archivos relacionados con el caso Jeffrey Epstein no implican la comisión de un ilícito, numerosas personalidades del mundo de las finanzas, los negocios y la política quedaron marcados en la opinión pública.
Tal es el móvil de Bill Clinton y Hillary Rodham Clinton -que fue la candidata presidencial demócrata que perdió las elecciones contra Donald Trump en 2016- pra sus declaraciones también por redes sociales.
Bill Clinton negó haber visitado Little St. James, la isla de Jeffrey Epstein en el Caribe donde el financista habría reunido a personalidades de todos los ámbitos para eventos en los que eran abusados y torturados menores de edad y víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual.
