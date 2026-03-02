El Congreso de los Estados Unidos publicó las declaraciones de Hillary y Bill Clinton sobre Jeffrey Epstein

Además, el expresidente estadounidense confirmó que viajó en el jet privado de Jeffrey Epstein a comienzos de la década de 2000 vinculados a los trabajos humanitarios que dependían de la Fundación Clinton.

vestido azul bill clinton

Mientras Bill Clinton sostuvo ante el Comité que no había hecho "nada malo", y se negó a dar explicaciones por las múltiples imágenes que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos publicó en enero de este año, Hillary Clinton pidió que el panel tome declaración al presidente Donald Trump.

El estrecho lazo entre Donald Trump y Jeffrey Epstein estaría aún mejor documentado que el del financista y los Clinton, y según la otrora Secretaria de Estado los legisladores deberían preguntarle "directamente bajo juramento" al actual mandatario "sobre las decenas de miles de veces que aparece en los archivos" publicados recientemente.

Aunque el sólo hecho de figurar en los archivos relacionados con el caso Jeffrey Epstein no implican la comisión de un ilícito, numerosas personalidades del mundo de las finanzas, los negocios y la política quedaron marcados en la opinión pública.

clinton epstein

Tal es el móvil de Bill Clinton y Hillary Rodham Clinton -que fue la candidata presidencial demócrata que perdió las elecciones contra Donald Trump en 2016- pra sus declaraciones también por redes sociales.

Bill Clinton negó haber visitado Little St. James, la isla de Jeffrey Epstein en el Caribe donde el financista habría reunido a personalidades de todos los ámbitos para eventos en los que eran abusados y torturados menores de edad y víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual.