La insólita declaración de Hillary y Bill Clinton por el caso Jeffrey Epstein: "No tenía idea"
El expresidente y la otrora Secretaria de Estado mantuvieron un discurso similar al hablar de su relación con Jeffrey Epstein en la Cámara de Representantes.
El expresidente de los Estados Unidos Bill Clinton y su mujer, Hillary Rodham Clinton, declararon esta semana ante miembros de la Cámara de Representantes en referencia a su relación con el financista Jeffrey Epstein, que murió en una cárcel de Nueva York mientra era investigado por trata de personas y abuso sexual.
Tras haber pedido la oportunidad de declarar públicamente en el Capitolio, Bill Clinton presentó este viernes su testimonio a puerta cerrada ante el Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes.
El exmandatario participó del encuentro desde Chappaqua, en el estado de Nueva York, y luego publicó una declaración a través de la red social X en la que aseguró que "como alguien que creció en un hogar con violencia doméstica, no solo no habría volado en su avión si hubiera tenido la menor idea de lo que estaba haciendo, sino que lo habría denunciado".
"Primero, yo no tenía idea de los crímenes que Jeffrey Epstein estaba cometiendo. No importa cuántas fotos me muestren, al final del día tengo dos cosas que importan más que su interpretación de fotos de hace 20 años: sé lo que vi y, lo que es más imporante, lo que no vi; sé lo que hice y, lo que es más importante, lo que no hice", sentenció hacia el final de su declaración escrita.
"No vi nada ni hice nada malo", se limitó a insistir el expresidente demócrata, cuya imagen aparece en numerosas fotos de las que publicó el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en el caso de Jeffrey Epstein.
Pero existen registros de su presencia al menos 16 vuelos de Bill Clinton en el avión privado de Jeffrey Epstein, todos entre 2002 y 2003, lo que deja en la cuerda floja su afirmación de que, de haber sabido algo, él mismo hubiese entregado al financista a la justicia de los Estados Unidos.
De hecho, Jeffrey Epstein tenía tan presente al expresidente de los Estados Unidos que en su mansión del Upper East Side de Nueva York había colgado una pintura al óleo de Bill Clinton ataviado con un vestido azul y zapatos de taco rojos, en pose seductora recostado en un sillón.
El jueves de esta semana también declarón ante la Cámara de Representantes Hillary Clinton, quien también afirmó que "no tenía idea" sobre los delitos de Jeffrey Esptein y su cómplice, Ghislane Maxwell.
Bill Clinton incluso se refirió al testimonio de su esposa diciendo que "ella no tuvo nada que ver con Jeffrey Epstein" y que "no recuerda ni siquiera haberlo conocido", y aseguró, por su parte, que había "dejado de vincularse con él" para 2008, cuando el financista fue condenado por abuso sexual por primera vez.
En vez de dar detalles sobre su actividad, Hillary Clinton solicitó que el actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sea citado a declarar en el caso.
Hasta hora, Donald Trump aprovechó toda oportunidad para negar haber ido a la isla de Jeffrey Epstein en el Caribe donde se habrían producido miles de casos de abuso sexual de menores de edad y de personas adultas, todas víctimas de la misma red de trata de personas.
Hasta el líder espiritual budista, el Dalai Lama, y el escritor indio Deepak Chopra salieron a desmentir su conexión con Jeffrey Epstein, y otro tanto intentaron hacer Bill Gates, Donald Trump, los Clinton y hasta el expríncipe Andrew Mountbatten-Windsor, que tienen el trabajo más complicado por prestarse a los flashes.
