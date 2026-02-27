La insólita declaración de Hillary y Bill Clinton por el caso Jeffrey Epstein: "No tenía idea"

Clinton y Epstein

Pero existen registros de su presencia al menos 16 vuelos de Bill Clinton en el avión privado de Jeffrey Epstein, todos entre 2002 y 2003, lo que deja en la cuerda floja su afirmación de que, de haber sabido algo, él mismo hubiese entregado al financista a la justicia de los Estados Unidos.

De hecho, Jeffrey Epstein tenía tan presente al expresidente de los Estados Unidos que en su mansión del Upper East Side de Nueva York había colgado una pintura al óleo de Bill Clinton ataviado con un vestido azul y zapatos de taco rojos, en pose seductora recostado en un sillón.

vestido azul bill clinton

El jueves de esta semana también declarón ante la Cámara de Representantes Hillary Clinton, quien también afirmó que "no tenía idea" sobre los delitos de Jeffrey Esptein y su cómplice, Ghislane Maxwell.

Bill Clinton incluso se refirió al testimonio de su esposa diciendo que "ella no tuvo nada que ver con Jeffrey Epstein" y que "no recuerda ni siquiera haberlo conocido", y aseguró, por su parte, que había "dejado de vincularse con él" para 2008, cuando el financista fue condenado por abuso sexual por primera vez.

En vez de dar detalles sobre su actividad, Hillary Clinton solicitó que el actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sea citado a declarar en el caso.

Hilllary y Bill Clinton.jpg Hillary y Bill Clinton, ex presidente de Estados Unidos

Hasta hora, Donald Trump aprovechó toda oportunidad para negar haber ido a la isla de Jeffrey Epstein en el Caribe donde se habrían producido miles de casos de abuso sexual de menores de edad y de personas adultas, todas víctimas de la misma red de trata de personas.

Hasta el líder espiritual budista, el Dalai Lama, y el escritor indio Deepak Chopra salieron a desmentir su conexión con Jeffrey Epstein, y otro tanto intentaron hacer Bill Gates, Donald Trump, los Clinton y hasta el expríncipe Andrew Mountbatten-Windsor, que tienen el trabajo más complicado por prestarse a los flashes.