Sube un 45% el precio del gas natural en Europa tras la interrupción de la producción de GNL en Qatar
En menos de 48 horas se empezaron a sentir en Europa los efectos de la ofensiva de Irán contra Qatar en respuesta al ataque de Estados Unidos e Israel.
Los precios del gas natural subieron este lunesun 45% en Europa, menos de 48 horas después de que Irán bombardeara objetivos estratégicos en Qatar y otros países vecinos como represalia por el ataque del sábado pasado ejecutado por Estados Unidos e Israel.
Entre los objetivos bombardeados por Irán en las últimas horas se encuentra la planta de producción de gas natural licuado (GNL) más grande del mundo, ubicada en Qatar, cuya producción quedó suspendida de inmediato.
Desde la autoridad de Qatar Energy confirmaron el cese de operaciones de la planta de GNL que se alimentaba del Yacimiento de gas natural South Pars-North Dome, ubicado en el Golfo Pérsico.
Además, durante el fin de semana Irán cerró el canal de Hormuz, clave para el transporte de petróleo y gas desde el Golfo Pérsico, tanto hacia Europa como para el resto del mundo.
Como resultado, el precio de referencia del gas natural escaló este lunes a 46 euros por megawatt/hora en el mercado de los Países Bajos, que es el campo virtual gestionado por Gasunie para la adquisición de combustibles en Europa.
Mientras tanto, en el Reino Unido, el precio de referencia del gas natural trepó en tándem con los valores de la Europa continental, y así como el mercado neerlandés de Facilidad de Transferencia de Títulos (FTT) indicó valores un 45% más caros otro tanto ocurrió en el National Balancing Point (NBP), que es el campo virtual británico para la misma actividad.
Aunque la Unión Europea le compra a Qatar entre el 12% y 14% del total de gas natural licuado que necesita, la falta de producción en ese país podría generar una mayor demanda de otros clientes, lo que dejaría al bloque regional en el aprieto de precios más caros, menos oferta y extensos tiempos de espera.
"En la historia moderna el estrecho de Hormuz nunca estuvo cerrado por completo", remarcó el analista global de energía Maurizio Carulli, de la firma Quilter Cheviot, en declaraciones reproducidas por EuroNews.
Carulli señaló que "alrededor del 20% de la producción global de petróleo pasa por el Estrecho de Hormuz", además de que un 38% del petróleo crudo transportado por vía marítima.
Aunque no espera que las compañías de transporte de petróleo por vía marítima reanuden sus operaciones hasta que "desescale la situación militar", Carulli aseguró que durante el fin de semana pasado los buques petroleros se detuvieron casi por completo, una medida "de precaución" de parte de las compañías para evitar el secuestro de sus embarcaciones y daños a la carga o barcos.
