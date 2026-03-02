Sube un 45% el precio del gas natural en Europa tras la interrupción de la producción de GNL en Qatar

Estrecho de Ormuz

Mientras tanto, en el Reino Unido, el precio de referencia del gas natural trepó en tándem con los valores de la Europa continental, y así como el mercado neerlandés de Facilidad de Transferencia de Títulos (FTT) indicó valores un 45% más caros otro tanto ocurrió en el National Balancing Point (NBP), que es el campo virtual británico para la misma actividad.

Aunque la Unión Europea le compra a Qatar entre el 12% y 14% del total de gas natural licuado que necesita, la falta de producción en ese país podría generar una mayor demanda de otros clientes, lo que dejaría al bloque regional en el aprieto de precios más caros, menos oferta y extensos tiempos de espera.

"En la historia moderna el estrecho de Hormuz nunca estuvo cerrado por completo", remarcó el analista global de energía Maurizio Carulli, de la firma Quilter Cheviot, en declaraciones reproducidas por EuroNews.

Carulli señaló que "alrededor del 20% de la producción global de petróleo pasa por el Estrecho de Hormuz", además de que un 38% del petróleo crudo transportado por vía marítima.

Aunque no espera que las compañías de transporte de petróleo por vía marítima reanuden sus operaciones hasta que "desescale la situación militar", Carulli aseguró que durante el fin de semana pasado los buques petroleros se detuvieron casi por completo, una medida "de precaución" de parte de las compañías para evitar el secuestro de sus embarcaciones y daños a la carga o barcos.