Otro imputado por amenazar de muerte al papa León XIV: tiene 58 años y vive en Bahía Blanca

Aunque el hombre había sido detenido, el magistrado dispuso su libertad bajo determinadas condiciones. Entre ellas, deberá mantener su domicilio en Bahía Blanca, cumplir las pautas fijadas por la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal y no podrá abandonar esa ciudad sin autorización judicial.

Según informó el Ministerio Público Fiscal en su sitio oficial, las actuaciones comenzaron el sábado 7 de noviembre, cerca de las 22, cuando la Central de Atención Telefónica de Emergencia (CATE) 911 de Mar del Plata recibió un llamado anónimo con una amenaza de muerte contra el Papa.

La causa llegó a la fiscalía luego de que la División Antiterrorismo de la Policía bonaerense remitiera las actuaciones, debido a que la intimidación estaba vinculada con la llegada de León XIV a la Argentina. A partir de allí, se ordenaron medidas urgentes que permitieron establecer la titularidad de la línea telefónica utilizada para realizar la comunicación. El número estaba registrado en Bahía Blanca y las tareas posteriores permitieron identificar el domicilio del hombre investigado.

El domingo, el Ministerio Público Fiscal solicitó órdenes de allanamiento, requisa y detención. Las medidas fueron autorizadas y concretadas ese mismo día por personal del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) y de la División de Investigación Cibercrimen Regional Sur V de la Policía bonaerense.

Durante el procedimiento, los investigadores encontraron en poder del sospechoso el teléfono celular desde el cual se habría realizado la llamada amenazante.

Tras ser notificado de sus derechos, quedó alojado en una comisaría de Tornquist hasta la audiencia de formalización, en la que finalmente se dispuso su libertad con restricciones.

Ya hay otro detenido en Pilar por amenazas al papa León XIV

Este nuevo caso se suma a la investigación que lleva adelante la Justicia federal de Campana por otra amenaza contra León XIV. En esa causa fue detenido un hombre de 49 años en la localidad de Villa Rosa, partido de Pilar, acusado de haber llamado al 911 y advertido: "Voy a matar al Papa".

Durante el allanamiento en su vivienda, se secuestraron tres teléfonos celulares —uno de ellos habría sido utilizado para realizar la comunicación— y un dron cuyas capacidades operativas son materia de investigación. El sospechoso quedó imputado por amenazas anónimas e intimidación pública con finalidad terrorista.