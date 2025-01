El ganador del pozo del Euromillones podría perder 41 millones si no reclama su premio

En España, los premios de loterías tienen un plazo máximo de 90 días para ser cobrados. En este caso, el ganador deberá reclamar su premio antes del 27 de marzo, o de lo contrario, perderá el dinero. Si bien es habitual que los ganadores de grandes sumas prefieran mantener el anonimato, la incertidumbre ha generado especulaciones y conversaciones en Puente Genil.

Este no sería un caso aislado: en 2003, un ciudadano británico dejó pasar un millón de libras por no reclamar su premio a tiempo. En España, cualquier monto no cobrado es transferido al Tesoro Público.

El ganador, quien obtendría 33 millones de euros netos después de impuestos, también debe estar alerta a posibles estafas relacionadas con la reventa de boletos premiados, una práctica ilegal que puede convertir al premiado en cómplice de blanqueo de dinero.

Mientras tanto, la pequeña localidad cordobesa sigue expectante, esperando que el ganador reclame su premio y, quizás, comparta su historia. Si no lo hace pronto, los 41 millones podrían esfumarse para siempre, recordando a todos la importancia de revisar los boletos y no dejar pasar oportunidades que pueden cambiar vidas.

