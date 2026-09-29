El Gobierno de España activó el decreto Maricarmen para que los alquileres de viviendas sean ilimitados

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De hecho, el acuerdo fue difícil de alcanzar entre los ministros, que son del PSOE y de Sumar, pero finalmente los decretos salieron con las firmas necesarias mientras siguen las manifestaciones que llegaron hasta Puerta del Sol.

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A propósito del tema el diputado Gabriel Rufián, vocero del Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), anticipó que uno de los reales decretos es "para aprobar" en las Cortes mientras que el otro está ideado para que "lo tumbe Junts" y "frustrar" a la izquierda.

En declaraciones reproducidas por el sitio español Tribuna de Burgos, Rufián señaló que algunos legisladores de Junt tienen negocios inmobiliarios y rechazarán al menos uno de los decretos, y acusó al PSOE de estar "arrastrando los pies" mientras avanza una "derecha salvaje que está al servicio de lo peor de una sociedad de acumuladores".