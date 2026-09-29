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Se cayó Spotify a nivel mundial: por qué dejó de funcionar

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Spotify sufrió una caída en su servicio. La plataforma reconoció la falla y confirmó que ya está trabajando para solucionarla lo antes posible.

Se cayó Spotify a nivel mundial: por qué dejó de funcionar

La plataforma de streaming musical Spotify sufrió este martes 29 de septiembre una interrupción global en sus servicios, dejando a miles de usuarios sin acceso a sus listas de reproducción, canciones y pódcasts.

Los inconvenientes comenzaron a registrarse alrededor del mediodía. A través de portales de monitoreo como Downdetector, se reportaron picos de miles de quejas concentradas principalmente en tres áreas:

  • La aplicación móvil: Cierres imprevistos o errores al intentar abrir el catálogo.

  • Reproducción de audio: Mensajes de error como "Algo salió mal" o interrupción en la carga de canciones.

  • Conexión con el servidor e inicio de sesión: Dificultad para buscar artistas o reproducir contenido sin descargar previa.

El alcance del corte afectó a usuarios en América y Europa, registrando reportes en países como Argentina, Estados Unidos, España, Brasil y Alemania, entre otros.

La respuesta oficial de Spotify

Ante la ola de reclamos en redes sociales, la empresa reconoció la falla de manera pública a través de su cuenta oficial de soporte (@SpotifyStatus en X): "Estamos al tanto de algunos problemas en este momento y los estamos investigando".

Situación actual

Aunque la compañía no detalló la causa técnica del fallo, el flujo de reportes comenzó a estabilizarse paulatinamente. Se recomienda a los usuarios afectados evitar reinstalar la app repetidamente y utilizar las canciones descargadas previamente en modo fuera de línea hasta que el servicio vuelva a la normalidad por completo.

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