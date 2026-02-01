Roberto Giordano y el paso de Jeffrey Epstein por Uruguay: los correos que revelan un vínculo inesperado
Se dieron a conocer transferencias de dinero al estilista argentino y confirman la presencia del magnate en Punta del Este en 2016.
Una serie de documentos oficiales del Departamento de Justicia de Estados Unidos volvió a poner el foco sobre los movimientos internacionales de Jeffrey Epstein, el magnate financiero condenado por delitos sexuales, y reveló que el estadounidense estuvo en Uruguay a fines de 2016.
Según consta en intercambios de correos electrónicos incorporados a la causa, Epstein viajó a Punta del Este y realizó transferencias de dinero al peluquero y empresario Roberto Giordano, quien durante años fue el responsable de los tradicionales desfiles de moda en el exclusivo balneario uruguayo.
Aquellos eventos solían reunir a figuras de primer nivel del espectáculo y la moda: Valeria Mazza, Andrea Frigerio, Pampita, Nicole Neumann y Dolores Barreiro desfilaban junto a personalidades como Susana Giménez, Mirtha Legrand y Teté Coustarot. También participaban celebridades internacionales, entre ellas Alain Delon, Sophia Loren y Claudia Cardinale.
La información sobre las transferencias surge de correos intercambiados entre Epstein y el ex primer ministro de Israel, Ehud Barak, quien intentaba coordinar un encuentro con el financista. Sin embargo, Epstein le respondió que antes debía viajar a Uruguay.
“Antes tengo que ir a Punta del Este”, le informó en un mensaje fechado el 29 de diciembre de 2016.
Los documentos también dan cuenta de que esa relación económica no fue un hecho aislado. Diez años antes, Epstein ya había realizado múltiples depósitos a Giordano, según los archivos que inicialmente fueron divulgados por el periodista uruguayo Eduardo Preve.
Roberto Giordano murió en noviembre de 2024, a los 79 años, luego de someterse a una cirugía programada en el Sanatorio Mater Dei, en el barrio porteño de Parque. En sus últimos años residía en Uruguay, tras haber sido condenado por la Justicia argentina a dos años y cuatro meses de prisión por defraudación al Estado y por el incumplimiento en el pago de cargas sociales de sus empleados en cientos de peluquerías que llevaban su nombre, una causa que dejó más de 500 damnificados.
Durante ese período fuera del país, el estilista expresó en reiteradas oportunidades su malestar con la Argentina y llegó a manifestar su descontento por “la falta de seguridad jurídica”, mientras permanecía instalado en territorio uruguayo.
La aparición del nombre de Giordano en los archivos vinculados a Epstein suma un nuevo capítulo a la trama internacional que rodea al financista y vuelve a encender interrogantes sobre su paso por Sudamérica y los vínculos que mantuvo en la región.
