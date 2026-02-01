Roberto Giordano y el paso de Jeffrey Epstein por Uruguay: los correos que revelan un vínculo inesperado

Mail Epstein punta del este

Los documentos también dan cuenta de que esa relación económica no fue un hecho aislado. Diez años antes, Epstein ya había realizado múltiples depósitos a Giordano, según los archivos que inicialmente fueron divulgados por el periodista uruguayo Eduardo Preve.

Roberto Giordano murió en noviembre de 2024, a los 79 años, luego de someterse a una cirugía programada en el Sanatorio Mater Dei, en el barrio porteño de Parque. En sus últimos años residía en Uruguay, tras haber sido condenado por la Justicia argentina a dos años y cuatro meses de prisión por defraudación al Estado y por el incumplimiento en el pago de cargas sociales de sus empleados en cientos de peluquerías que llevaban su nombre, una causa que dejó más de 500 damnificados.

Durante ese período fuera del país, el estilista expresó en reiteradas oportunidades su malestar con la Argentina y llegó a manifestar su descontento por “la falta de seguridad jurídica”, mientras permanecía instalado en territorio uruguayo.

La aparición del nombre de Giordano en los archivos vinculados a Epstein suma un nuevo capítulo a la trama internacional que rodea al financista y vuelve a encender interrogantes sobre su paso por Sudamérica y los vínculos que mantuvo en la región.