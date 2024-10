El heroico rescate de un perro abandonado durante el huracán Milton

Según se puede ver en el vídeo que se viralizó, el agente se acerca poco a poco al can, que con temor ladra. "No te culpo. Está bien, amigo, está bien", le dice para tranquilizarle. Finalmente, pudo cogerle para sacarle de allí. "No le hagan esto a sus mascotas, por favor", expresaron los agentes en una publicación de X, donde han compartido las imágenes.

rescate perro huracan

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, también se pronunció sobre el suceso y expresó su repudio. El gobernador declaró: “Espero que encuentren a la persona que hizo esto. Tenemos muy buenas leyes en Florida contra la crueldad animal”. Estas declaraciones reflejan la severidad con la que el estado planea abordar este tipo de situaciones. El animal fue llevado a un veterinario para evaluar su estado de salud y, afortunadamente, recibió un diagnóstico favorable y un certificado de buena salud.

Miami Beach amaneció tranquila tras llegada del huracán Milton

Miami Beach logró recuperar rápidamente la normalidad tras el paso del huracán Milton. La situación vuelve a la calma, y esta mañana tanto locales como turistas comenzaron a pasear nuevamente, capturando imágenes del paisaje tranquilo. Las reposeras y sombrillas permanecen en su lugar, lo que indica que no se esperaban ráfagas fuertes en esa zona.

El pronóstico para hoy en Miami Beach prevé cielos parcialmente nublados con ráfagas de viento de hasta 31 km/h. La temperatura alcanzará una máxima de 30°C y una mínima de 25°C, con condiciones similares hacia las 4 p.m., donde se espera mayor nubosidad.