Guerra en Medio Oriente: Israel anunció que ocupará y controlará el 10% del territorio de Líbano

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, anunció este martes tomarán y controlarán militarmente todo el sur de Líbano hasta el Litani, el río que —en su punto más lejano— se sitúa a unos 30 kilómetros de la frontera entre los dos países. La zona que pretende ocupar Israel supone el 10% del territorio libanés y contiene 150 municipios, cuya población (más de 200 mil personas) tuvo que huir a otras partes del país ante la avanzada de la invasión israelí. En tanto un diputado del partido Hezbollah, Hassan Fadlala, anticipó a la agencia de noticias Reuters que una ocupación militar por parte de Israel supondría una “amenaza existencial” y que la milicia la combatiría.