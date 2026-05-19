España: imputaron al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero
La Justicia española imputó al expresidente por presunto tráfico de influencias y organización criminal en la causa por el rescate de Plus Ultra.
La política española quedó sacudida este martes luego de que la Audiencia Nacional imputara al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el marco de la investigación por el rescate estatal de la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia. El juez José Luis Calama lo investiga por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental, en una causa que ya genera un terremoto político en España y que golpea de lleno al PSOE.
La investigación judicial apunta al rescate de 53 millones de euros otorgado a Plus Ultra en 2021, una operación que desde hace años estaba bajo la lupa por supuestas irregularidades y presuntos favores políticos. Según trascendió de la causa, los investigadores sospechan que existió una estructura destinada a facilitar negocios y beneficios económicos mediante influencias dentro del Estado. Incluso, el magistrado habló de una organización “estable y jerarquizada”.
En el expediente también aparecen bajo sospecha movimientos de dinero por casi dos millones de euros que habrían sido canalizados mediante empresas y sociedades vinculadas al entorno del exmandatario.
En paralelo, la Policía realizó allanamientos en distintas oficinas y compañías relacionadas con personas cercanas a Zapatero, entre ellas una firma vinculada a sus hijas. Sin embargo, la Justicia descartó registrar la vivienda personal del expresidente. La declaración indagatoria fue fijada para el próximo 2 de junio.
Tras conocerse la imputación, Zapatero difundió un mensaje en el que negó todas las acusaciones. Aseguró que nunca intervino en gestiones relacionadas con Plus Ultra, rechazó haber utilizado sociedades offshore y sostuvo que todos sus ingresos fueron declarados legalmente. El impacto político fue inmediato. Dirigentes opositores reclamaron explicaciones urgentes y desde Vox pidieron avanzar con una moción de censura contra el gobierno de Pedro Sánchez.
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