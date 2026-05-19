España: imputaron al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero

La política española quedó sacudida este martes luego de que la Audiencia Nacional imputara al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el marco de la investigación por el rescate estatal de la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia. El juez José Luis Calama lo investiga por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental, en una causa que ya genera un terremoto político en España y que golpea de lleno al PSOE.