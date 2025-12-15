El hijo de Jair Bolsonaro imploró por la salud de su padre en prisión: "Podría morir"
Carlos Bolsonaro realizó un extenso posteo en la red social X, con el fin de pedir asistencia para el expresidente brasileño. Todos los detalles.
Carlos Bolsonaro, hijo del expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, utilizó sus redes sociales para alertar sobre la situación de salud de su padre, quien se encuentra encarcelado. El video que difundió busca visibilizar el estado del exmandatario y advierte sobre el riesgo de un posible agravamiento de su cuadro bajo las actuales condiciones de prisión.
En un intento porque su padre recupere la prisión domiciliaria que violó tras romper la tobillera, Carlos escribió en la red social X: "No pretendía hacer público un video que expone a mi padre en otra situación terrible, como las secuelas del apuñalamiento que sufrió a manos de un exmiembro del PSOL", comenzó escribiendo.
Y añadió: "Es necesario exponer este hecho, grabado antes de su arresto arbitrario, y me resulta devastador de una manera que no puedo explicar, porque es demasiado doloroso afrontar lo que veo a diario cuando estoy con él. Pero la realidad es imposible de ignorar".
Con un video donde se ve claramente desmejorado al exmandatario, su hijo imploró: "Necesita atención especializada las 24 horas, y su estado no hace más que empeorar. Hay episodios mucho más graves que los que se muestran en este video, que representan un riesgo real e inmediato para su vida".
Y concluyó: "Si aspira debido al reflujo constante, podría morir por el aumento gradual de la presión que ha estado experimentando últimamente. Sin atención médica continua, monitoreo ininterrumpido y un entorno adecuado, nos enfrentamos a una tragedia inminente".
Cabe señalar que el encarcelamiento de Jair Bolsonaro, a sus 70 años, representa un evento sin precedentes en la política brasileña. El expresidente cumple actualmente una condena de 27 años de prisión luego de ser hallado culpable de intentar un golpe de Estado en 2022 contra su sucesor, el actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva.
