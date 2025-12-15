Pesadilla en República Dominicana: argentinas denuncian a famoso hotel por intoxicación masiva
Dos hermanas viralizaron la afección que sufrieron junto a su mamá, paciente oncológica, y muchos otros argentinos en el Iberostar Hacienda Dominicus.
Un viaje que se suponía que debía ser un regalo para su madre se transformó en una pesadilla para dos hermanas argentinas. Abril Ruiz Dorman compartió un video en TikTok donde revela que viajaron a República Dominicana, mientras su mamá transita su tercer cáncer de pulmón, y fueron sorprendidas por una masiva intoxicación en el hotel Iberostar Hacienda Dominicus.
"Estamos en el Iberostar Hacienda Dominicus y nos intoxicamos, no sólo nosotras y mamá, sino también la mitad del hotel. Llegamos el sábado 6 de diciembre y al día siguiente, el domingo, mi mamá empieza con náuseas, vómitos, diarrea y sigue con fiebre. Durante todo ese día, la verdad es que estuvo muy mal", comenzó relatanto Abril.
Y añadió: "Entre paréntesis, mi mamá es paciente oncológica, ella está transitando su tercer cáncer de pulmón. La verdad es que este viaje fue un regalo para ella. La idea era poder disfrutar dentro de tanto malestar que vive en su vida, poder hacerle un regalo. Ella estaba con tratamiento de Afatinib, que es como una especie de quimio oral y estos días incluso tuvo que suspenderla, algo que está contraindicado por su oncólogo".
"Al día siguiente, el lunes, empiezo yo con síntomas. Fueron vómitos, diarrea y fiebre muy alta. Unos dolores a nivel gastrointestinal tremendos que no podíamos aguantar. Entonces empezamos a hablar con otras familias del hotel, que en el 80% son argentinos y la mitad estaban todos igual. Nos enteramos también de un chiquito, un menor de edad, que quedó internado en Cancún", reveló.
Tras relatar el caso de un padre de familia que tuvo que pagar 250 dólares por asistencia médica tras desmayarse, Abril continuó: "Primero pagás, porque es un negocio acá, la salud. Primero pagás y después te atienden y lo tuvieron que internar, obviamente, con su asistencia. Nosotros, por nuestro lado, fuimos a hacer la queja a Recursos Humanos".
"Estuvimos hablando con esta chica y siempre nos dijeron que era un virus de contacto, que quizás el problema éramos nosotros que no nos cuidábamos, cuando se sabe que acá en Bayahíbe el agua está muy contaminada, que eso es entendible, pero el hotel tiene que hacer algo al respecto. Tiene que haber una planta purificadora porque sino no podés tomar ninguna bebida con hielo y acá todas las bebidas son con hielo", detalló.
Finalmente, Abril contó la decisión familiar al respecto de lo sucedido: "Decidimos seguir con una denuncia, que en realidad no es una denuncia, sino que es una hoja de reclamo, que es lo único que te dicen nosotros podemos hacer. Y te dan una hoja de reclamo que nosotros firmamos contando la situación, sobre todo preocupadas por la situación de mamá, porque la realidad es que a veces entrábamos a la habitación y no sabíamos si iba a estar viva porque estaba muy mal. La pasó pésimo".
"Entonces me ofrecieron devolverme con notas de crédito dos noches, que con dos noches no hacemos nada, porque desde el día 7 hasta hoy 12 estamos pasándola muy mal, para callarme, porque si ellos me devuelven esa plata no puedo publicar nada en redes sociales. Este vídeo es 100% sólo para concientizar, la verdad es que no nos importa que nos devuelvan plata, porque ya no nos interesa nada, sólo queremos volver a nuestra casa y estar bien de salud y que mamá se recupere", añadió.
"Si te puedo recomendar algo, es que no elijas este hotel", cerró su queja Abril.
