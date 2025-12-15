Pesadilla en República Dominicana: argentinas denuncian a famoso hotel por intoxicación masiva

"Estuvimos hablando con esta chica y siempre nos dijeron que era un virus de contacto, que quizás el problema éramos nosotros que no nos cuidábamos, cuando se sabe que acá en Bayahíbe el agua está muy contaminada, que eso es entendible, pero el hotel tiene que hacer algo al respecto. Tiene que haber una planta purificadora porque sino no podés tomar ninguna bebida con hielo y acá todas las bebidas son con hielo", detalló.

Finalmente, Abril contó la decisión familiar al respecto de lo sucedido: "Decidimos seguir con una denuncia, que en realidad no es una denuncia, sino que es una hoja de reclamo, que es lo único que te dicen nosotros podemos hacer. Y te dan una hoja de reclamo que nosotros firmamos contando la situación, sobre todo preocupadas por la situación de mamá, porque la realidad es que a veces entrábamos a la habitación y no sabíamos si iba a estar viva porque estaba muy mal. La pasó pésimo".

"Entonces me ofrecieron devolverme con notas de crédito dos noches, que con dos noches no hacemos nada, porque desde el día 7 hasta hoy 12 estamos pasándola muy mal, para callarme, porque si ellos me devuelven esa plata no puedo publicar nada en redes sociales. Este vídeo es 100% sólo para concientizar, la verdad es que no nos importa que nos devuelvan plata, porque ya no nos interesa nada, sólo queremos volver a nuestra casa y estar bien de salud y que mamá se recupere", añadió.

"Si te puedo recomendar algo, es que no elijas este hotel", cerró su queja Abril.